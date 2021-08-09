Військові дії, які проводитиме Росія, несуть низку ризиків і можуть призвести до інцидентів із НАТО. Таку думку в інтерв'ю ЗМІ висловив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.

До теми Литва і Латвія борються з мігрантами із Білорусі: за добу повернули понад 250 осіб

Ризики стичок між НАТО і Росією + Білоруссю

Латвійський дипломат вважає, що навчання військових з Росії і Білорусі з 10 до 16 вересня несуть ризики "непорозуміння, деяких дій, що не дозволені начальством".

У вас прикордонна криза, у вас проходять великі військові навчання біля кордонів НАТО, ви збільшили присутність прикордонників і військових формувань на нашій стороні: литовській, естонській, польській. Звичайно, це збільшує ймовірність виникнення інцидентів,

– сказав Рінкевич в інтерв'ю.

Міністр закордонних справ Латвії додав, що нелегальних мігрантів з Іраку в сусідній Литві, які переходять кордон з Білоруссю, режим Лукашенка використовує як зброю. Рінкевич назвав це чітким проявом гібридної війни. Він привітав рішення влади Іраку зупинити всі рейси в Білорусь.

Важливо! На початку серпня на кордоні Білорусі та Литви помер нелегальний мігрант. У Вільнюсі кажуть, що це чергова провокація Мінська.

Мігранти на кордоні з Литвою: коротко