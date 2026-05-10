От "наркоманов" до "господина": Путин резко изменил риторику в отношении Зеленского

Российский диктатор смягчил публичные заявления в отношении украинской власти на фоне разговоров о возможной личной встрече с президентом Украины. В Кремле все чаще говорят о потенциальных прямых переговорах с Киевом.

Еще в начале полномасштабного вторжения Путин агрессивно поощрял украинских военных к установлению нового режима в Украине. Трансформацию риторики Путина заметил журналист Денис Казанский.

Как изменилась риторика Путина по отношению к Зеленскому?

Российский диктатор Владимир Путин существенно смягчил публичную риторику в отношении украинского руководства на фоне заявлений о возможной личной встрече с президентом Украины. Еще в 2022 году он публично призвал украинских военных "взять власть в свои руки", утверждая, что с ними России будет легче договориться, чем с действующей властью в Киеве. Теперь же Путин использует другую тональность и заявляет о якобы готовности украинской стороны к прямым переговорам, в частности даже о возможности личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кремль отходит от предыдущих заявлений о "нелегитимности" украинской власти и призывов к ее силовой замене. В новых заявлениях российский лидер уже избегает резких формулировок и говорит о дипломатических сценариях.

В соцсетях такая смена тональности вызвала активное обсуждение. Часть пользователей связывает ее с международным давлением и возможными переговорами, другие – с ухудшением ситуации для российской армии и попытками создать образ готовности к миру.



Комментаторы в социальных сетях указывают на то, что Путин испытывает проблемы на фронте / Скриншот с X

Почему Путин пытается создать иллюзию готовности к миру?

Попытки Кремля демонстрировать готовность к переговорам рассматривается как элемент гибридной стратегии, а не реальное движение к миру.

Россия пытается дискредитировать Украину, подавая ее как сторону, якобы отказывающуюся от мира, хотя речь идет о неприятии ультиматумов. Это также используется для информационного давления на западных партнеров. Кроме того, Кремль стремится повлиять на объемы военной помощи Украине, создавая иллюзию возможности быстрого дипломатического урегулирования.

Параллельно такая риторика может давать время для перегруппировки войск и подготовки новых наступательных действий. Также это инструмент для ослабления санкционного давления и стабилизации внутренней ситуации в России на фоне отсутствия значительных успехов на фронте.

К слову, экс-посол США в Украине Уильям Тейлор заявил для 24 Канала, что Россия стремится манипулировать якобы успехами на фронте, чтобы снова поднять вопрос Донбасса. Однако, ВСУ не пойдут на уступки по Донецкой области и этот пункт мирного плана недейственный, ведь украинцы точно не отдадут россиянам свои земли. Тейлор подчеркнул, что американцы, европейцы и другие страны должны максимально давить сегодня на Россию, чтобы Путин понял, что шансов достичь успеха у него нет.