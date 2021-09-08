Видео, как по селу ходят голые молодые девушки с деревянной палкой на плечах, к которой привязали лягушку, обнародовали в сети.
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В Индии девочек раздели для ритуала
Местные жители считают, что ритуал, ради которого девушки и раздели, задобрит бога дождя и принесет осадки в регион.
Процессия останавливалась вблизи каждого дома в деревне. Дети собирали зерно, которое потом передали на кухню в местном храме. Некоторым участницам этого действа было всего 5 лет.
Местные власти заявили, что родители детей согласились на ритуал и сами приняли в нем участие.
В таких случаях администрация может только информировать жителей села о бесполезности похожих предрассудков и объяснить им, что такая практика не приносит желаемых результатов,
– отметил представитель администрации.
В то же время Национальная комиссия Индии по вопросам защиты прав детей требует отчет от администрации округа, где расположена деревня. После огласки в сети полицейские начали расследовать этот инцидент.
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