Відео, як по селу ходять голі молоді дівчата з дерев'яною палицею на плечах, до якої прив'язали жабу, оприлюднили у мережі.
Читайте також Любила сучасне вбрання: в Індії родина вбила дівчинку через джинси
В Індії дівчаток роздягли для ритуалу
Місцеві жителі вважають, що ритуал, задля якого дівчат і оголосили, задобрить бога дощу і принесе опади у регіон.
Процесія зупинялася поблизу кожного будинку в селі. Діти збирали зерно, яке потім передали на кухню в місцевому храмі. Деяким учасницям цього дійства було всього 5 років.
Місцева влада заявила, що батьки дітей погодилися на ритуал і самі взяли в ньому участь.
У таких випадках адміністрація може тільки інформувати жителів села про марність схожих забобонів і пояснити їм, що така практика не приносить бажаних результатів,
– зазначив представник адміністрації.
Водночас Національна комісія Індії з питань захисту прав дітей вимагає звіт від адміністрації округу, де розташоване село. Після розголосу в мережі поліцейські почали розслідувати цей інцидент.
Індійський священник вбив і кремував дитину: що відомо
- Раніше стало відомо, що в Індії священник і троє інших чоловіків зґвалтували, вбили та силоміць кремували 9-річну дівчинку. Дитина була з бідної сім'ї жебраків і проживала у селі Нангал, поблизу Делі.
- Через моторошний інцидент у країні спалахнули масштабні протести.