Відео, як по селу ходять голі молоді дівчата з дерев'яною палицею на плечах, до якої прив'язали жабу, оприлюднили у мережі.

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В Індії дівчаток роздягли для ритуалу

Місцеві жителі вважають, що ритуал, задля якого дівчат і оголосили, задобрить бога дощу і принесе опади у регіон.

Процесія зупинялася поблизу кожного будинку в селі. Діти збирали зерно, яке потім передали на кухню в місцевому храмі. Деяким учасницям цього дійства було всього 5 років.

Місцева влада заявила, що батьки дітей погодилися на ритуал і самі взяли в ньому участь.

У таких випадках адміністрація може тільки інформувати жителів села про марність схожих забобонів і пояснити їм, що така практика не приносить бажаних результатів,

– зазначив представник адміністрації.

Водночас Національна комісія Індії з питань захисту прав дітей вимагає звіт від адміністрації округу, де розташоване село. Після розголосу в мережі поліцейські почали розслідувати цей інцидент.

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