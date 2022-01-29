На Ровенщине – скандал в детском саду: родители говорят, что застали работницу пьяной на работе

В детском саду на Ровенщине разразился громкий скандал. Родители жалуются на то, что заведующая образовательным учреждением якобы была пьяна на работе.

Речь идет о садике "Джерельце" в селе Бармаки. Там учатся 24 ребенка, им от 3 до 5 лет. Из-за этого возмущенные родители требовали уволить работников учебного заведения.

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Как все было – версия родителей

Родители начали бить тревогу и рассказали о ситуации в сети. Впрочем, говорят об этом анонимно. Ведь садик – единственный на всю деревню, поэтому они вынуждены оставлять там детей. Мама одного из воспитанников заведения утверждает, что заметила что-то не то, когда пришла забирать малышей. Те пожаловались, что голодны, и рассказали, что ели жареное яйцо.

После этого родители захотели проверить, присматривал ли кто-нибудь за детьми. Говорят, что пошли в кабинет заведующей садиком – она там спала. Взрослые стали пробуждать женщину и вызвали медиков.

Когда приехала скорая, ее спросили: что употребляли? Она ответила, что коньяк. Сказала, что 2 бутылки. Я это слышала своими ушами,

– подчеркнула одна из матерей.

Местные жители не верят

Впрочем, в селе не верят, что заведующая в таком состоянии находится на работе. По их словам, женщина работает в садике с сестрой. Воспитательница Маргарита прокомментировала скандал – подчеркнула, что таких ситуаций раньше у них не было. "На видео наш садик, но трудно что-то сказать. То, что я вижу на видео, человек просто без сознания и все. Остальное не знаю", – добавила Маргарита в комментарии Общественному.

Медики говорят об отравлении

Сама же заведующая заведением ранее объясняла, что плохо чувствовала себя и поэтому была вынуждена прилечь в своем кабинете. По словам медиков, у нее было острое пищевое отравление и расстройство пищеварения. После обследования артериальное давление и частота сердечных сокращений были в норме.

Об этом Общественному рассказал Олег Ушкевич, заместитель руководителя Центра экстренной медицинской помощи области. Мужчина говорит, что бригада медиков запаха алкоголя от воспитательницы не почувствовала.

Заведующая уволилась

В отделе образования Шпановской общины, в которую входит село, проводятся служебные расследования. Заведующая после скандала взяла больничный, а затем написала заявление на увольнение. Вероятно, женщина сможет и дальше работать в других дошкольных учреждениях. Ведь никто из детей не пострадал – так что об уголовной или административной ответственности не говорится.