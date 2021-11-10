Рябикин подчеркнул, что создавать министерство с нуля – дело сложное. Об этом новый министр признался в интервью.

К теме Из "Борисполя" в Минстратегпром через таможню: биография Павла Рябикина

Министерство начало работать, – Рябикин

Мне трудно оценивать: создать министерство с нуля – сложная работа. Министерство начало работать. Оно определяет и реализует политику в сфере обороны, оборонной промышленности и оборонного заказа,

– пояснил Рябикин.

Новый чиновник говорит, что работы сделано немало – по документации, которая вышла на разные уровни утверждения. Однако, чтобы Минстратегпром эффективно заработал, необходимо принятие нормативной базы. А до этого в ведомстве не дошли.

Года оказалось недостаточно, – новый министр

Очевидно, год – это период, который почему-то оказался недостаточным для разработки этой документации. Первая задача – довести начатое до конца,

– сказал министр.

Что касается своего предшественника на посту – Олега Уруского, который еще занимал в придачу должность вице-премьера, то лично с ним Рябикин не знаком. Они общались исключительно по телефону. Да и кабинета в министерстве Уруского не было, ведь он работал в помещении Кабмина.

Читайте также Зеленский ввел новых министров в состав СНБО и заменил Резникова в делегации в ТКГ

Для штата министерства не хватает места

Одна из главных проблем Минстратегпрома – недоукомплектованность штата, которая составляет около 40%.

Есть проблема – то здание, в котором расположено министерство, не позволяет разместить всех. Людей не принимают на работу, потому что их негде сажать. То есть, вместо того, чтобы заниматься проблемами оборонного заказа и оборонно-промышленного комплекса, приходится решать инфраструктурные вопросы,

– сказал Рябикин.

Назначение Рябикина поддержали 237 нардепов

Парламент назначил Павла Рябикина 4 ноября главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Кандидатуру поддержали 237 нардепов. До этого Рябикин в течение года был руководителем Государственной таможенной службы, а перед этим – директором аэропорта "Борисполь".