Подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука отправили под домашний арест. В то же время дело по нему может развиваться как в так называемом сериале.

Уже 9 июля в деле в отношении пророссийского лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" могут появиться новые детали. Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" рассказал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

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"Это будет сериал из многих серий. Одна из следующих – будет 9 июля, до этого времени ему избрали меру пресечения. Возможно, будут серии с дополнительными эпизодами и сообщениями о подозрении", – сказал бывший генпрокурор.

Он добавил, что в определенном случае может идти речь и об изменении меры пресечения.

Это (дело в отношении Медведчука – 24 канал) будет сопровождаться ярким медийным освещением: как это было с брифингом, со статьей президента в "Фокусе". Там он апеллировал к этой ситуации, объяснял, что это на самом деле деолигархизация,

– отметил Рябошапка.

Дело в отношении Медведчука: что надо знать