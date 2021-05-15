Это будет сериал, – Рябошапка предположил, что ждет дело Медведчука
Подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука отправили под домашний арест. В то же время дело по нему может развиваться как в так называемом сериале.
Источник:24 канал
Уже 9 июля в деле в отношении пророссийского лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" могут появиться новые детали. Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" рассказал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
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"Это будет сериал из многих серий. Одна из следующих – будет 9 июля, до этого времени ему избрали меру пресечения. Возможно, будут серии с дополнительными эпизодами и сообщениями о подозрении", – сказал бывший генпрокурор.
Он добавил, что в определенном случае может идти речь и об изменении меры пресечения.
Это (дело в отношении Медведчука – 24 канал) будет сопровождаться ярким медийным освещением: как это было с брифингом, со статьей президента в "Фокусе". Там он апеллировал к этой ситуации, объяснял, что это на самом деле деолигархизация,
– отметил Рябошапка.
Дело в отношении Медведчука: что надо знать
- Кума Владимира Путина подозревают в государственной измене, а также покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Подозрение пророссийскому политику подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.
- 13 мая Печерский суд Киева избирал Медведчуку меру пресечения: ходатайствовали о содержании под стражей с возможностью залога. В конце концов его отправили под домашний арест до 9 июля.
- Кроме того, пророссийского лидера ОПЗЖ обязали носить электронный браслет.
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