Договориться с "глазами Путина" не удалось, – Рябошапка о том, как появились "пленки Медведчука"
Едва ли не каждую неделю появляются все новые так называемые "пленки Виктора Медведчука". Это аудиозаписи разговоров олигарха с различными кремлевскими кураторами и лидерами боевиков.
Источник:24 канал
Разговоры датированы еще 2014 и 2015 годами, но публично они появились недавно. Подробнее о "пленках Медведчука" в эфире программы "Перекрестный допрос" рассказал бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
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Изменилась политика – появились аудиозаписи
По его словам, пленки появились тогда, когда изменилась политика украинской власти в отношении олигарха: сначала применили санкции к телеканалам, потом к Медведчуку, теперь – уголовные репрессии в отношении него.
Они (аудиозаписи – 24 канал) начали появляться недавно – тогда, когда стало понятно, что посмотреть в глаза Путину и договориться с "глазами Путина" не удастся,
– подчеркнул Рябошапка.
Он отметил, что о некоторых эпизодах прокуроры не знали. Поэтому возникает вопрос, почему Служба безопасности Украины не показывала им соответствующие записи.
Разговоры Медведчука слушали не только в СБУ
Экс-генпрокурор отметил, что кроме СБУ Медведчука могли прослушивать и другие специализированные службы, которые есть в Украине. "Я примерно понимаю, кто это делал. И думаю, что эти догадки правильные, скорее всего, это не СБУ", – сказал Рябошапка.
"Пленки Медведчука": коротко о последних вероятные разговоры
- В распоряжение СМИ попала аудиозапись вероятного разговора Виктора Медведчука с главой правления российской "Транснефти" Николаем Токаревым, которые говорили о "трубе олигарха".
- У 24 канала появилась вероятная запись разговора Медведчука с советником президента России Владиславом Сурковым за 2014 год. Они обсудили Трехстороннюю контактную группу и переговоры с российскими боевиками.
- В офисе генпрокурора предоставили аудиозаписи разговоров Медведчука с тогдашним заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком, где последний советовал пророссийскому политику перерегистрировать предприятие.
- В распоряжении 24 канала появилась запись вероятного разговора Медведчука и главаря боевиков Дениса Пушилина. Они обменялись поздравлениями с 9 мая.
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