Едва ли не каждую неделю появляются все новые так называемые "пленки Виктора Медведчука". Это аудиозаписи разговоров олигарха с различными кремлевскими кураторами и лидерами боевиков.

Разговоры датированы еще 2014 и 2015 годами, но публично они появились недавно. Подробнее о "пленках Медведчука" в эфире программы "Перекрестный допрос" рассказал бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

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Изменилась политика – появились аудиозаписи

По его словам, пленки появились тогда, когда изменилась политика украинской власти в отношении олигарха: сначала применили санкции к телеканалам, потом к Медведчуку, теперь – уголовные репрессии в отношении него.

Они (аудиозаписи – 24 канал) начали появляться недавно – тогда, когда стало понятно, что посмотреть в глаза Путину и договориться с "глазами Путина" не удастся,

– подчеркнул Рябошапка.

Он отметил, что о некоторых эпизодах прокуроры не знали. Поэтому возникает вопрос, почему Служба безопасности Украины не показывала им соответствующие записи.

Разговоры Медведчука слушали не только в СБУ

Экс-генпрокурор отметил, что кроме СБУ Медведчука могли прослушивать и другие специализированные службы, которые есть в Украине. "Я примерно понимаю, кто это делал. И думаю, что эти догадки правильные, скорее всего, это не СБУ", – сказал Рябошапка.

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