В Кабмине ожидают массовых отставок. Речь идет уже об увольнении 4 министров. Однако действительно ли это желание самих политиков, которые писали заявления – неизвестно. Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка уверен, что это прямой приказ с Банковой.

Отставки в Кабмине

"Слуга народа" Александр Качура сообщил, что на заседании будут рассматривать отставки некоторых министров. В частности, министр экономики Игорь Петрашко якобы написал заявление по просьбе Офиса Президента. Что вообще происходит?

Я думаю, что все заявления, которые пишут министры, происходят по желанию Офиса Президента, поскольку мы имеем теневое правительство. Настоящее правительство – на Банковой, в офисе Президента. А это люди, которые исполняют волю ОП. Они находятся в тени, озвучивают тезисы, которые им пишут в Офисе Президента и выполняют те решения, как им навязывают.

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Отставка министра экономики Петрашко – это деолигархизация, поскольку он является представителем Бахматюка, одного из олигархов. Это можно даже оценить как позитивный шаг. Относительно других, мне кажется, Малюська достаточно профессионален и компетентен как министр. Возможно, есть какие-то другие претензии к нему.

Справка. 14 мая в Раду поступили заявления об отставке министра экономики Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия. В "Слуге народа" также сообщили, что якобы есть претензии и к министру юстиции Денису Малюське и главе Минфина Сергею Марченко.

Криклий у нас был недавно на эфире и якобы никуда и не собирался.

Вот я об этом и говорю, что желание у министров увольняться появляется в другом месте.

Может быть, его отставка – это тоже к лучшему? Его же называют приближенным к всесильному министру Арсену Авакову.

Насколько я понимаю, сейчас отношения ОП с всесильным министром Аваковым не очень хорошие и не очень дружеские. Насколько я знаю, Криклий не является сейчас или не был в последнее время приближен к Авакову.

Я думаю, что реальная причина лежит в другой плоскости. Из рассматриваемых кандидатов речь идет об Александре Кубракове – это человек, возглавляющий "большое строительство". Он заменит Криклия, поэтому здесь надо рассматривать в реальной плоскости, это не Аваков.



Руслан Рябошапка заявил, что Криклий не связан с Аваковым / Фото 24 канала

Что произошло между президентом и Аваковым, какая кошка пробежала здесь?

Эту кошку называют Ермаком. Есть много претензий у Авакова к Ермаку и у Ермака к Авакову. Там какая-то не ревность, а подозрения в том, что Аваков играет против президента или офиса Президента. Это все вносят в уши президента и соответственно создается эмоциональное напряжение, которое потом перерастает в желание уволить того или иного министра.

Министр Аваков слишком всесилен для Ермака и президента, поэтому и есть такое желание избавиться от него.

Возможно, начали выбивать людей Авакова из власти? Сначала Криклия, а потом, возможно, президент назначит и своего министра внутренних дел?

Я далеко не уверен, что Криклия можно было бы назвать человеком Авакова.

Ермак может претендовать на кресло Авакова в будущем?

Разве если это кресло будет стоять рядом с креслом президента.

Все возможно.

В наших реалиях, мне кажется, что это действительно возможно. Мне кажется, что Ермаку больше понравилось бы быть премьер-министром, но тоже, чтобы кресло премьер-министра было рядом с креслом президента.

Санкции СНБО

Состоялось заседание СНБО, выступил президент и сказал О персональных санкциях против 557 "воров в законе" и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами. Против "воров в законе" надо вводить персональные санкции? Или все же лучше просто сажать, как это делали в Грузии?

В 2020 году президента убедили внести законопроект о борьбе с ворами в законе. Наша команда тогда работала в Офисе генпрокурора, мы тоже не были в восторге от этого закона, его качества и возможности влияния на криминогенную ситуацию. Прошел год, президент внес этот законопроект, он не сработал и теперь президент применяет персональные санкции фактически к бандитам.

Зеленский рассказал о санкциях против "воров в законе": смотрите видео

Но ведь бандит – это не юридическая единица.

Этот закон как раз ввел такую юридическую категорию, как "вор в законе". Закон не работает, мы об этом говорили президенту еще тогда. В то же время в полиции и прокуратуре достаточно инструментов для того, чтобы с этим явлением справиться.

Их и раньше депортировали, можно было просто активнее вести борьбу и депортировать тех людей, которые нежелательны, если это иностранцы.

Закон о санкциях нельзя применить к "ворам в законе", поэтому это решение точно незаконное. Мне в этой ситуации просто жаль президента, ведь люди, которые его окружают, должны были бы подсказать ему. Да, это решение простое, быстрое и, возможно, красивое и медийное. Людям оно понравится, но оно не имеет ничего общего с законом.

Офис простых решений, а не офис Президента.

Простых, красивых, медийных, быстрых, эффектных.

Первые 2 года президент действовал законным способом. Решил, что не работает, и теперь действует в незаконный.

Президент действительно с начала действовал решительно и хотел сразу видеть результаты. Однако такие простые решения могут сначала казаться эффективными, а потом привести к трагическим результатам. Рано или поздно это может закончиться и отменой решений, и возмещением. Часто даже привлечением к ответственности тех, кто эти решения готовил и внедрял.

Если говорить о санкциях – они есть в рекомендациях СНБО, но внедряет их единолично президент и именно он несет ответственность за решение по санкциям.

Вы сейчас намекаете на импичмент?

Нет, я хотел бы посоветовать президенту быть более осторожным со своим окружением и подбирать тех людей, которые будут заставлять его читать то, что он подписывает.

Помню, что была такая ситуация, что Богдан просто заставлял Зеленского читать те вещи, на которых он ставил свою подпись.

Возможно, это было просто, возможно, где-то довольно грубо, но Богдан объяснял, что есть вещи, которые он как президент должен обязательно изучать перед тем, как подписывает. За это может быть уголовная ответственность, могут быть очень серьезные последствия. К сожалению, таких людей (как Андрей Богдан – 24 канал) в офисе Президента нет.

Дело Медведчука

Возвращаемся к Медведчуку и Козаку. Вчера в нашем эфире до решения суда вы говорили о том, что домашний арест возможен – имеем домашний арест. Это было так предсказуемо?

Я поговорил с людьми из системы. Меня интересовало, будет ли арест и залог. Они сказали, что будет домашний арест. Это было примерно в 14:30. Это означает, что власть уже на тот момент просто договорилась с судьей. С 14:30, возможно, и раньше, длился такой театр, постановка, где прокуроры пытались объяснять, какая же проблема в том, что совершил Медведчук.

Защита Медведчука трагически "закатывала глаза, делала трагическое выражение лица и боролось с "политическими" репрессиями, судья тоже пытался делать вид, что он творит правосудие, все это было договорено и просто в такой способ выполнено.

Что известно о деле Медведчука? В доме и офисе пророссийского политика Виктора Медведчука 11 мая В доме и офисе пророссийского политика Виктора Медведчука 11 мая провели обыски . Впоследствии ему и его соратнику Тарасу Козаку вручили подозрение в государственной измене. Обвиняют их в разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Также следствие отметило, что Медведчук передавал информацию о Вооруженных Силах Украины российским спецслужбам. Уже 13 мая Печерский суд избрал политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как вы можете оценить доказательства в том подозрении, о котором было сообщено Медведчуку в государственной измене? За какое время он может получить реальный срок заключения, согласно тем доказательствам, которые опубликовали глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова.

Есть впечатление, что эта ситуация не была подготовлена как Службой безопасности, так и офисом генерального прокурора. Поступило указание делать это быстро. Когда это быстро, то сделать качественно – невозможно. Поэтому уже и следователи и прокуроры пытались сделать это в короткий промежуток времени – то, что они могли сделать.

Для того, чтобы начать уголовное преследование – не обязательно иметь полный объем доказательств, которые затем будут положены в основу обвинительного приговора. Должен быть определенный достаточный объем доказательных материалов, которые дают возможность двигаться дальше.

Являются ли они убедительными – не только мне, но и многим людям показалось, что они не являются убедительными. Здесь просто физически не хватило времени, чтобы собрать достаточно этих улик.

Будет ли этих доказательств достаточно для обвинительного приговора – нет.

В принципе, здесь нет ничего плохого, потому что есть уголовные процедуры и в течение этого процесса следователи и прокуроры должны собрать достаточно доказательств для того, чтобы дело передать в суд. Эта процедура продлится некоторое время, я надеюсь, что дело не развалится.



Медведчука подозревают в госизмене / Фото zagittya.com

А соберут? Есть та государственная измена, по российским законам переоформление месторождения "Глубокая" – смогут ли найти достаточно доказательств из России?

С Российской Федерацией официально точно не будет международного сотрудничества. Некоторые материалы можно будет взять из открытого доступа, я думаю, что Служба безопасности это уже сделала. Можно ли будет собрать дополнительно эпизоды – по моему мнению, достаточно сложно, и их вводить будет очень трудно, поэтому перспективность этого дела вызывает сомнения.

Есть и другие производства в офисе генерального прокурора. Департамент войны, который занимается преступлениями, связанными с оккупацией Крыма и Донбасса, ведет производство относительно возможного участия представителей организации Медведчука "Украинский выбор" в незаконном так называемом референдуме в Крыму и содействии в проведении этого референдума.

Недавно тоже были проведены обыски, было сообщено о подозрении нескольким людям. Мне кажется, что это производство более перспективное и является более интересным для Украины, поскольку оно касается возможного участия Медведчука в аннексии Крыма. Это было бы важно исследовать.

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Посмотрим, думаю, вскоре мы сможем увидеть и дополнительные подозрения, и изменение меры пресечения тоже.

Заявление Луценко относительно Медведчука

Ваш предшественник на должности генпрокурора Юрий Луценко написал в Фейсбуке, что подозрение Медведчуку было почти готово еще когда он был генеральным прокурором, а дело о государственной измене было детально расследовано еще в его времена. Вы когда пришли после Луценко на должность генпрокурора, то что-то вообще нашли действительно основательное и доказательное в отношении Медведчука из того, что наработала прокуратура во времена Луценко?

Не было этого производства. Какое-то производство было открыто по заявлению одного из бывших народных депутатов. Оно не было завершено и не было расследовано до такой степени, что можно было сообщить кому-то о подозрении, не было этого.

Более того, материалы, которые готовились по применению санкций к Медведчуку и телеканалам – тоже были готовы. Проекты и решения тоже были на то время, но почему предыдущая власть не применила эти санкции. Мы тоже, когда пришли, подняли эти материалы и предлагали президенту уже тогда, в 2019 году, применить санкции к телеканалам, но тогда не хватило политической воли для того, чтобы это решение принять.

Странно говорить о недостатке политической воли, когда есть монобольшинство.

На тот момент был определенный стиль коммуникации с российскими властями. Украинские власти все же надеялись получить определенный результат от этих коммуникаций, поэтому старались особо не раздражать российскую администрацию, поэтому и не хватило собственно политической воли для применения санкций уже тогда.

Что касается производства относительно возможного участия "Украинского выбора" в организации так называемого референдума – да, оно еще было возбуждено до нас.

Там не были подозрения в измене, там, кажется, были преступления против мира, которые связаны с оккупацией. Сколько людей – я не помню просто физически. Эта информация открыта, можно посмотреть. Несколько месяцев назад провели обыски и сообщили о подозрении нескольким людям.

Трое подручных Медведчука, но не Медведчук.

Очевидно, потому что начинается сам процесс с того, что добираются до людей, которые являются низшими, исполнителями. Работают с исполнителями, проводят процессуальные действия и это дает возможность выйти на тех людей, которые были организаторами преступления и соответствующего высшего уровня. Это не простые решения и это не быстрые решения.

Уголовная процедура не бывает быстрой, это занимает время и для того, чтобы дело потом не развалилось в суде, это надо делать качественно и тщательно. Это можно было сделать быстро, как сделали сейчас, но результат мы видели в суде.

Вы, кажется, говорили, что еще в 2019 году начинали дело о трубе Медведчука.

Да, о похищении фактически трубы, трубопровода, который принадлежал украинцам, а затем он выбыл в частную собственность. Эту историю мы тоже начали расследовать, мы передали потом все материалы в Национальное антикоррупционное бюро.

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НАБУ уже сейчас, вероятно, закончило следствие по делу в отношении эксперта, который дал незаконный вывод, что привело к тому, что суды тогда изменили свое решение и трубу изъяли из собственности украинского народа. Кроме того, была подготовлена и работа по подаче судебного иска, сейчас фонд госимущества обращается в суд.

Много вопросов. Почему сейчас?

Они уже были готовы тогда идти с иском в суд по возвращению этой трубы. Поскольку нас уже больше года нет в прокуратуре, за это время что-то происходило с этими материалами. Возможно, пытались договориться с Россией, это не удалось и стало таким "триггером" для того, чтобы власть начала активнее действовать в отношении людей, которых она и мы считаем агентами российского влияния в Украине.

Вы говорите о том, что дело готовилась быстро, но все же Медведчук – это влиятельный человек и вряд ли это делали только для того, чтобы напугать его. Для чего тогда так все быстро и не до конца доведено? К сожалению, такой достаточно некомпетентный подход к таким серьезным вещам после визита наших американских партнеров.

Желание было вытеснить Медведчука из политики, из страны, но это им не удалось. Козак поехал лечиться. А власть наверняка думала, что Медведчук присоединится к нему и тоже будет лечиться, но так не случилось. Медведчук сам пришел в Офис генпрокурора, сам пришел в суд.

Так не случилось с теми материалами, которые были у следователей и прокуроров, убедить судей применить жесткий меру пресечения. Они сами увидели, что это выглядит не очень убедительно для нас. В таких ситуациях власть должна была быть убедительной для того, чтобы не было никаких сомнений в том, что возможны политические репрессии или медийные мотивы. Власть, к сожалению, проиграла.

Что бы вы сделали на месте генпрокурора Ирины Венедиктовой, для того, чтобы максимально доказать вину Медведчука при избрании меры пресечения?

В этой ситуации я убеждал бы президента, что это делать таким образом и именно сейчас – невозможно. Если достаточно доказательств для того, чтобы сообщить о подозрении Медведчуку и если эти доказательства будут убедительными для суда, только тогда (нужно – 24 канал) начинать эту процедуру.

По факту, Венедиктова пока немного подставляет президента?

К сожалению, ни у Венедиктовой, ни у Баканова не хватило мужества сказать "нет" и собрать достаточно качественных доказательств для того, чтобы двигаться в этой процедуре.



Рябошапка прокомментировал действия Венедиктовой / Фото Офиса генпрокурора

О судебной реформе

Возможно, сначала нужно было сделать судебную реформу, а потом объявлять эту историю?

Это долго, это скучно, это президенту неинтересно. Он хочет судебную реформу…

В чем проблема? В нашей прокуратуре или в судах? Потому что одни могут якобы подготовить все документы, а в судах скажут: "Извините, мы не видим состава преступления".

Проблем на самом деле много и если на это все смотреть, то действительно не понимаешь, с чего начинать решать эти проблемы. Судебную реформу президент еще более года назад несколько раз декларировал. Говорил: "Я внесу проект о судебной реформе" – не внес. Потом какой-то проект внес, его раскритиковали и президент сам его отозвал.

Потом внес второй, третий законопроект. Последний лишь недавно получил заключение Венецианской комиссии. Она его раскритиковала, но это хоть какой-то маленький шаг для того, чтобы решить проблему с Высшим советом правосудия.

Но это очень долго. У тебя есть монобольшинство, правительство – что мешает сделать быстро эту судебную реформу? Если бы было бы возможно сделать судебную реформу решением СНБО и подписать указом президента, он бы это сделал.

Он хочет быстрых решений и хочет нравиться людям, но окружение вокруг него качественных решений не может предложить.

Более того, из того, что мне известно, это окружение пытается убедить президента в том, что ту ситуацию, которая есть сегодня, лучше "законсервировать". Она дает возможность позвонить в Высший совет правосудия, не привлекать к дисциплинарной ответственности.

Она дает возможность позвонить в тот суд и попросить поддержать, дать домашний арест. Мол, для чего нам сейчас начинать войну с судебной ветвью власти – мы не сможем позвонить, обеспечить решение, судьи будут против нас, а быстрого результата мы не покажем.



Рябошапка сказал, что Зеленский хочет быстрых решений / Фото 24 канала

С другой стороны, президент тоже должен понимать, что 2 – 3 года его каденции быстро пролетят. И потом те же люди будут сидеть в офисе Президента, звонить тем же судьям и давать те же указания преследовать Зеленского.

Он должен это четко осознавать. Он должен увидеть историю Петра Порошенко, то, что происходит сейчас с судами и понять, что в его интересах прежде всего – иметь независимую судебную систему.

О доказательстве вины Медведчука

Как, по вашему мнению, в дальнейшем будет развиваться тема с Медведчуком? Докажут вину или нет? И если нет, то будут давать отпор?

Это будет сериал из многих серий. Одна из следующих серий будет 9 июля (до этого продлится круглосуточный арест – 24 канал). Возможно, будут какие-то дополнительные серии с дополнительными эпизодами и сообщениями о подозрении. Тогда тоже может говорить об изменении меры пресечения.

Это будет сопровождаться ярким медийным освещением – так, как это было с брифингом со статьей президента в "Фокусе". Там он апеллировал к этой ситуации, объяснял, что это на самом деле деолигархизация.

Если честно, я не вижу связи, когда человеку сообщают о подозрении в государственной измене, а президент называет это лишение политика статуса олигарха.