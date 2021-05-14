Ирина Венедиктова заявила, что не указала в подозрении, какие именно данные о Вооруженных силах Украины кум Путина Виктор Медведчук передавал России, потому что это секретная информация.

Генпрокурор отметила, что речь идет о месте расположения подразделения ВСУ, его боевой готовности и личном составе. Об этом она сообщила в программе "Свобода слова Савика Шустера".

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Эта информация была передана. Если вы хотели, чтобы я это написала в подозрении, тогда бы мне пришлось подозрение засекречивать. А засекреченное подозрение означает закрытый судебный процесс,

– сказала Ирина Венедиктова.

По ее словам, это бы никому не понравилось, а правоохранителям нечего скрывать и они уверены в том, что делают. Поэтому сделали все для того, чтобы "процесс был максимально доступен" для людей.

Всем, кто находится в правоохранительной системе, это должно быть понятно. Если материалы секретные, тогда сразу закрыт судебный процесс. Видимо, все же надо приходить и это проговаривать. Украинское общество хочет знать, и мы готовы рассказывать, но все-таки в пределах – государственная тайна является государственной тайной,

– подытожила генпрокурор.

Дело Медведчука: коротко

Кума Путина подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму. Подозрение подписала лично генпрокурор Ирина Венедиктова.

Печерский суд Киева 13 мая избирал пророссийскому нардепу меру пресечения. Прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей с возможностью залога в 300 миллионов гривен.

Однако суд решил отправить Медведчука под домашний арест до 9 июля. Впоследствии стало известно, что на депутата от ОПЗЖ надели электронный браслет.

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