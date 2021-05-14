Ірина Венедіктова заявила, що не вказала у підозрі, які саме дані про Збройні сили України кум Путіна Віктор Медведчук передавав Росії, бо це секретна інформація.

Генпрокурорка зазначила, що мовиться про місце розташування підрозділу ЗСУ, його бойову готовність та особовий склад. Про це вона повідомила у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

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Ця інформація була передана. Якщо ви хотіли, щоб я це написала у підозрі, тоді б мені довелося підозру засекречувати. А засекречена підозра означає закритий судовий процес,

– сказала Ірина Венедіктова.

За її словами, це б нікому не сподобалося, а правоохоронцями немає чого приховувати і вони впевнені у тому, що роблять. Саме тому зробили все для того, щоб "процес був максимально доступний" для людей.

Усім, хто є у правоохоронній системі, це має бути зрозуміло. Якщо матеріали секретні, то відразу закритий судовий процес. Мабуть, все ж треба приходити та це проговорювати. Українське суспільство хоче знати і ми готові розказувати, але все-таки у межах – державна таємниця є державною таємницею,

– підсумувала генпрокурорка.

Справа Медведчука: коротко

Кума Путіна підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму. Підозру підписала особисто генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Печерський суд Києва 13 травня обирав проросійському нардепу запобіжний захід. Прокурори клопотали про тримання під вартою з можливістю застави у 300 мільйонів гривень.

Однак суд вирішив відправити Медведчука під домашній арешт до 9 липня. Згодом стало відомо, що на депутата від ОПЗЖ одягли електронний браслет.

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