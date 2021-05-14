Венедіктова пояснила, чому не написала у підозрі, які дані Медведчук передавав Росії про ЗСУ
Ірина Венедіктова заявила, що не вказала у підозрі, які саме дані про Збройні сили України кум Путіна Віктор Медведчук передавав Росії, бо це секретна інформація.
Джерело:24 канал
Генпрокурорка зазначила, що мовиться про місце розташування підрозділу ЗСУ, його бойову готовність та особовий склад. Про це вона повідомила у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".
Читайте також Медведчук сам наговорив собі на підозри: у яких епізодах звинувачують кума Путіна
Ця інформація була передана. Якщо ви хотіли, щоб я це написала у підозрі, тоді б мені довелося підозру засекречувати. А засекречена підозра означає закритий судовий процес,
– сказала Ірина Венедіктова.
За її словами, це б нікому не сподобалося, а правоохоронцями немає чого приховувати і вони впевнені у тому, що роблять. Саме тому зробили все для того, щоб "процес був максимально доступний" для людей.
Усім, хто є у правоохоронній системі, це має бути зрозуміло. Якщо матеріали секретні, то відразу закритий судовий процес. Мабуть, все ж треба приходити та це проговорювати. Українське суспільство хоче знати і ми готові розказувати, але все-таки у межах – державна таємниця є державною таємницею,
– підсумувала генпрокурорка.
Справа Медведчука: коротко
- Кума Путіна підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму. Підозру підписала особисто генпрокурорка Ірина Венедіктова.
- Печерський суд Києва 13 травня обирав проросійському нардепу запобіжний захід. Прокурори клопотали про тримання під вартою з можливістю застави у 300 мільйонів гривень.
- Однак суд вирішив відправити Медведчука під домашній арешт до 9 липня. Згодом стало відомо, що на депутата від ОПЗЖ одягли електронний браслет.
До теми Домашній арешт Медведчука: Офіс генпрокурора оскаржуватиме рішення суду
Поділитися новиною