Ледь не щотижня з'являються все нові так звані "плівки Віктора Медведчука". Це аудіозаписи розмов олігарха з різними кремлівськими кураторами та лідерами бойовиків.

Розмови датовані ще 2014 та 2015 років, але публічно вони з'явились нещодавно. Детальніше про "плівки Медведчука" в ефірі програми "Перехресний допит" розповів колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

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Змінилась політика – з'явились аудіозаписи

За його словами, плівки з'явились тоді, коли змінилася політика української влади щодо олігарха: спочатку застосували санкції до телеканалів, потім до Медведчука, тепер – кримінальні репресії щодо нього.

Вони (аудіозаписи – 24 канал) почали з'являтись нещодавно – тоді, коли стало зрозуміло, що подивитись в очі Путіну і домовитись з "очами Путіна" не вдасться,

– наголосив Рябошапка.

Він відзначив, що про деякі епізоди прокурори не знали. Тому виникає запитання, чому Служба безпеки України не показувала їм відповідні записи.

Розмови Медведчука слухали не лише в СБУ

Ексгенпрокурор зауважив, що окрім СБУ Медведчука могли прослуховувати й інші спеціалізовані служби, які є в Україні. "Я приблизно розумію, хто це робив. І думаю, що ці здогади правильні, скоріш за все, це не СБУ", – сказав Рябошапка.

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