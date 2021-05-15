Домовитись з "очима Путіна" не вдалось, – Рябошапка про те, як з'явились "плівки Медведчука"
Ледь не щотижня з'являються все нові так звані "плівки Віктора Медведчука". Це аудіозаписи розмов олігарха з різними кремлівськими кураторами та лідерами бойовиків.
Джерело:24 канал
Розмови датовані ще 2014 та 2015 років, але публічно вони з'явились нещодавно. Детальніше про "плівки Медведчука" в ефірі програми "Перехресний допит" розповів колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
Зверніть увагу Про відставки, незаконне рішення РНБО та справу Медведчука: ексклюзивне інтерв'ю з Рябошапкою
Змінилась політика – з'явились аудіозаписи
За його словами, плівки з'явились тоді, коли змінилася політика української влади щодо олігарха: спочатку застосували санкції до телеканалів, потім до Медведчука, тепер – кримінальні репресії щодо нього.
Вони (аудіозаписи – 24 канал) почали з'являтись нещодавно – тоді, коли стало зрозуміло, що подивитись в очі Путіну і домовитись з "очами Путіна" не вдасться,
– наголосив Рябошапка.
Він відзначив, що про деякі епізоди прокурори не знали. Тому виникає запитання, чому Служба безпеки України не показувала їм відповідні записи.
Розмови Медведчука слухали не лише в СБУ
Ексгенпрокурор зауважив, що окрім СБУ Медведчука могли прослуховувати й інші спеціалізовані служби, які є в Україні. "Я приблизно розумію, хто це робив. І думаю, що ці здогади правильні, скоріш за все, це не СБУ", – сказав Рябошапка.
"Плівки Медведчука": коротко про останні ймовірні розмови
- У розпорядження ЗМІ потрапив аудіозапис ймовірної розмови Віктора Медведчука з очільником правління російської "Транснефти" Миколою Токарєвим, які говорили про "трубу олігарха".
- У 24 каналу з'явився ймовірний запис розмови Медведчука з радником президента Росії Владиславом Сурковим за 2014 рік. Вони обговорили Тристоронню контактну групу та перемовини з російськими бойовиками.
- В Офісі генпрокурора надали аудіозаписи розмов Медведчука з тодішнім заступником голови уряду Росії Дмитром Козаком, де останній радив проросійському політику перереєструвати підприємство.
- У розпорядженні 24 каналу з'явився запис ймовірної розмови Медведчука та ватажка бойовиків Дениса Пушиліна. Вони обмінялись привітаннями з 9 травня.
Поділитися новиною