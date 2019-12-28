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      Рябошапка обсудил расследование дел Майдана с новой руководительницей ГБР

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      Рябошапка встретился с Венедиктовой / Коллаж 24 канала

      Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка провел встречу с временной руководительницей Государственного бюро расследований Ириной Венедиктовой. Они, в частности, обсудили переход в ГБР следователей и прокуроров, которые расследуют преступления против Евромайдана.

      Обсуждались детали завершения этого процесса и вопросы, связанные с состоянием расследования дел Майдана, сообщает Генеральная прокуратура.

      К слову: Обмен бывших беркутовцев: семьи Героев Небесной сотни обратились к Зеленскому

      Кроме того, во время встречи было акцентировано внимание на уголовных процессах, которые расследуются Государственным бюро расследований при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины.

      Расследование дел Майдана: главное

      • Расследованиями дел Майдана все эти годы занимался отдел Специальных расследований Генеральной прокуратуры под руководством Сергея Горбатюка.
         
      • 19 февраля 2019 года, накануне годовщины расстрелов в центре Киева, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.
         
      • 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов. Преступления времен Майдана теперь будет расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать вновь созданный департамент в Генпрокуратуре.
         
      • 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.
         
      • 5 ноября ГБР заявило, что расследование преступлений, произошедших за время Майдана, временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на Бюро и нехватки следователей.
         
      • Перед обменом пленными между Украиной и Россией, который должен состояться 29 декабря, стало известно, что большинство обвиняемых планируют обменять.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Революция достоинства Государственное бюро расследований ГПУ Ирина Венедиктова Руслан Рябошапка
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