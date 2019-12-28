Рябошапка обсудил расследование дел Майдана с новой руководительницей ГБР

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка провел встречу с временной руководительницей Государственного бюро расследований Ириной Венедиктовой. Они, в частности, обсудили переход в ГБР следователей и прокуроров, которые расследуют преступления против Евромайдана.

Обсуждались детали завершения этого процесса и вопросы, связанные с состоянием расследования дел Майдана, сообщает Генеральная прокуратура. К слову: Обмен бывших беркутовцев: семьи Героев Небесной сотни обратились к Зеленскому Кроме того, во время встречи было акцентировано внимание на уголовных процессах, которые расследуются Государственным бюро расследований при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины. Расследование дел Майдана: главное Расследованиями дел Майдана все эти годы занимался отдел Специальных расследований Генеральной прокуратуры под руководством Сергея Горбатюка.



19 февраля 2019 года, накануне годовщины расстрелов в центре Киева, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.



21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов. Преступления времен Майдана теперь будет расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать вновь созданный департамент в Генпрокуратуре.



23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.



5 ноября ГБР заявило, что расследование преступлений, произошедших за время Майдана, временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на Бюро и нехватки следователей.



Перед обменом пленными между Украиной и Россией, который должен состояться 29 декабря, стало известно, что большинство обвиняемых планируют обменять.