Рябошапка обговорив розслідування справ Майдану з новою очільницею ДБР

Було обговорено деталі завершення цього процесу і питання, пов'язані зі станом розслідування справ Майдану, повідомляє Генеральна прокуратура.

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Окрім того, під час зустрічі було акцентовано увагу на кримінальних провадженнях, які розслідуються Державним бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України.

Розслідуваннями справ Майдану усі ці роки займався відділ Спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури під керівництвом Сергія Горбатюка.

19 лютого 2019 року, напередодні річниці розстрілів у центрі Києва, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.

21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013-2014 років. Злочини часів Майдану тепер розслідуватиме Державне бюро розслідувань, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.

23 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними.

5 листопада ДБР заявило, що розслідування злочинів, що сталися за час Майдану, тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на Бюро та брак слідчих.

Перед обміном полоненими між Україною і Росією, який має відбутися 29 грудня, стало відомо, що більшість обвинувачених планують обміняти.