Рябошапка показал сообщение от пранкера Джокера: фото

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка показал сообщение от пранкера Джокера, который сливал резонансную переписку с нардепами от "Слуги народа".

В интервью изданию "Настоящее время" Рябошапка рассказал, что не знает, кто скрывается за пранкером.

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"Сам хотел бы знать. Возможно, этот человек выдаст телефонные аппараты, с которых он переписывался, и мы узнаем больше правды", – пояснил генпрокурор.

Он также показал текст сообщения от Джокера, в котором говорилось: "Добрый день! Вас беспокоит Джокер. Хотим извиниться, что использовали ваше фото для общения с депутатами и министрами. Надеемся, это было не зря".



Сообщение от Джокера Рябошапке

Рябошапка отметил, что не ответил на сообщение пранкера.

Что известно о пранкере Джокере

Впервые о нем заговорили во время секс-скандала с "слугой народа" Богданом Яременко. Тогда Джокер якобы от имени генпрокурора Руслана Рябошапки заставил парламентария извиниться.

После этого появилось еще одна резонансная переписка – на этот раз с участием представителя пропрезидентской политсилы Николая Тищенко. Джокер также от имени Рябошапки общался с народным избранником о ситуации внутри фракции, его конфликте с Александром Ткаченко и деньгах "в конвертах" для "слуг народа".

Участником еще одной громкой переписки стал также "слуга народа" Михаил Радуцкий. Пранкер и нардеп, в частности, обсуждали, что нужно платить депутатам зарплаты "в конвертах". Так, Радуцкий заявил, что "белой" зарплаты в размере 4 тысяч долларов (около 100 тысяч гривен) для народных депутатов было бы достаточно.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3159801