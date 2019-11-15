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      Рябошапка показав повідомлення від пранкера Джокера: фото

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      Що Джокер написав Рябошапці?
      Що Джокер написав Рябошапці? / Колаж 24 каналу

      Генпрокурор України Руслан Рябошапка показав повідомлення від пранкера Джокер, який зливав резонансі листування з нардепами від "Слуги народу".

      В інтерв'ю виданню "Настоящее время" Рябошапка розповів, що не знає, хто ховається за пранкером.

      До слова: Арахамія показав листування з пранкером Джокером, який у Раді переполохав "слуг народу": відео

      "Сам хотів би знати. Можливо, ця людина видасть телефонні апарати, з яких вона листувалася, і ми дізнаємося більше правди", – пояснив генпрокурор.

      Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3159801Він також показав текст повідомлення від Джокера, в якому йшлося: "Добрий день! Вас турбує Джокер. Хочемо вибачитися, що використовували ваше фото для спілкування з депутатами і міністрами. Сподіваємося, це було не дарма".

      рябошапка джокер
      Повідомлення від Джокера Рябошапці

      Рябошапка зазначив, що не відповів на повідомлення пранкера. 

      Що відомо про пранкера Джокера

      Вперше про нього заговорили під час секс-скандалу зі "слугою народу" Богданом Яременком. Тоді Джокер нібито від імені генпрокурора Руслана Рябошапки змусив парламентаря вибачитися.

      Після цього з'явилось ще одне резонансне листування – цього разу вже за участю представника пропрезидентської політсили Миколи Тищенка. Джокер також від імені Рябошапки спілкувався з народним обранцем про ситуацію всередині фракції, його конфлікт з Олександром Ткаченком і гроші "в конвертах" для "слуг народу".

      Учасником ще одної гучного листування став також "слуга народу" Михайло Радуцький. Пранкер і нардеп, зокрема, обговорювали, що потрібно платити депутатам зарплати "у конвертах". Так, Радуцький заявив, що "білої" зарплати в розмірі 4 тисячі доларів (близько 100 тисяч гривень) для народних депутатів було б достатньо.

      Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3159801

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Руслан Рябошапка ГПУ Верховна Рада Слуга народу
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