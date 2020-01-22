Рябошапка просит Гончарука решить вопрос с принудительным кормлением осужденных

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку по вопросу принудительного кормления заключенных. Генпрокурор просит законодательно урегулировать медицинскую помощь для заключенных, которые отказываются от еды.

Целью такой обращения является защита прав задержанных, взятых под стражу и осужденных, объясняет Офис генпрокурора .

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В действующем украинском законодательстве предусмотрено, что принудительное кормление заключенного, который заявил о голодовке, может осуществляться только по решению суда.

Впрочем, как отметили в Офисе генпрокурора, эта норма фактически не может осуществляться. Все из-за отсутствия порядка кормления заключенных, их содержание и продуктов питания.

Так же этот вопрос не урегулирован и в отношении заключенных, находящихся в спецучреждениях полиции, пограничников и миграционной службы.