Рябошапка просит Гончарука решить вопрос с принудительным кормлением осужденных
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку по вопросу принудительного кормления заключенных. Генпрокурор просит законодательно урегулировать медицинскую помощь для заключенных, которые отказываются от еды.
Целью такой обращения является защита прав задержанных, взятых под стражу и осужденных, объясняет Офис генпрокурора.
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В действующем украинском законодательстве предусмотрено, что принудительное кормление заключенного, который заявил о голодовке, может осуществляться только по решению суда.
Впрочем, как отметили в Офисе генпрокурора, эта норма фактически не может осуществляться. Все из-за отсутствия порядка кормления заключенных, их содержание и продуктов питания.
Так же этот вопрос не урегулирован и в отношении заключенных, находящихся в спецучреждениях полиции, пограничников и миграционной службы.
Что известно о заключенных в Украине и их голодании? Предыдущий министр юстиции Денис Чернышев рассказал, что по состоянию на январь 2019 году в Украине отбывали наказание 55 тысяч заключенных. В то же время Центр гражданских свобод рассказывал, что на 100 тысяч населения Украины приходится около 130 заключенных.
По данным Офиса генпрокурора, только в следственных изоляторах в 2019 году задержаные 76 раз объявляли голодовку.