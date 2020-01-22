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      ДАВОС 2020 АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      ДАВОС 2020 АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Рябошапка просить Гончарука вирішити питання з примусовим годуванням засуджених

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      Рябошапка звернувся до Гончарука через голодування ув'язнених / колаж 24 каналу

      Генеральний прокурор України Руслан звернувся до прем'єр-міністра Олексія Гончарука щодо питання примусового годування ув'язнених. Генпрокурор просить законодавчо врегулювати медичну допомогу для в'язнів, які відмовляються від вживання їжі.

      Метою такою звернення є захист прав затриманих, узятих під варту та засуджених, пояснює Офіс генпрокурора.

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      У чинному українському законодавстві передбачено, що примусове годування ув'язненого, який заявив про голодування, може здійснюватися лише за рішенням суду.

      Втім, як наголосили в Офісі генпрокурора, ця норма фактично не може здійснюватися. Все через відсутність порядку годування в'язнів, їх утримування та продуктів харчування.

      Так само це питання не врегульовано і щодо ув'язнених, які перебувають у спецустановах поліції, прикордонників та міграційної служби.

      Що відомо про ув'язнених в Україні та їх голодування?Попередній міністр юстиції Денис Чернишов розповідав, що станом на січень 2019 року в Україні відбували покарання 55 тисяч в'язнів. Водночас Центр громадянських свобод розповідав, що на 100 тисяч населення України припадає близько 130 в'язнів.

      За даними Офісу генпрокурора, лише у слідчих ізоляторах у 2019 році затримані 76 разів оголошували голодування.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Руслан Рябошапка В'язниця Офіс генпрокурора Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
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