Рябошапка: Ратификация Римского статута Международного уголовного суда – один из приоритетов

Оккупированные Россией территории Донбасса и Крыма – не только земля, которую надо вернуть, но и люди –украинцы. Через 5 лет разрыва с ними надо будет налаживать совместную жизнь. Есть очень много проблем, связанных с оккупацией, поэтому чтобы избежать хаоса, процессы возвращения к нормальной жизни надо урегулировать.

Об этом написал в Facebook заместитель главы Офиса Президента и претендент на должность Генерального прокурора Руслан Рябошапка.

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Что касается правовых основ возвращения оккупированных частей Донецкой и Луганской областей и Крыма под контроль Украины, то Рябошапка написал: "Среди основных идей – разработка Стратегии реинтеграции оккупированных территорий плану действий, который бы регулярно пересматривался".

Для восстановления мира, нормальной жизни, устранения нарушений прав человека, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещение убытков и т.п.:

– подготовят концепцию переходного правосудия,

– имплементируют нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права.

Кроме того, один из приоритетов – наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад,

– отметил Рябошапка.

Несмотря на то, что Украина не имеет опыта постконфликтного урегулирования, эффективную стратегию можно создать, взяв за основу международную практику. Приоритетные пункты стратегии и первый пакет инициатив главы государства планируют разработать уже к 2020 году.

Что такое Римский статут Международного уголовного суда?

Это международный договор, учрежденный Международным уголовным судом – на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года (вступил в силу с 1 июля 2002 года). Устав дает определение четырем основным международным преступлениям: говорится о геноциде, преступлениях против человечности, военных преступлениях и преступлениях агрессии.