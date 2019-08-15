Рябошапка: Ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду – один з пріоритетів

Окуповані Росією території Донбасу та Криму – не лише земля, яку треба повернути, а й люди – українці. Через 5 років розриву з ними треба буде налагоджувати спільне життя. Є дуже багато проблем, пов'язаних з окупацією, тож аби уникнути хаосу, процеси повернення до нормального життя треба врегулювати.

Про це написав у Facebook заступник голови Офісу Президента та претендент на посаду Генерального прокурора Руслан Рябошапка.

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Щодо правових засад повернення окупованих частин Донецької та Луганської областей і Криму під контроль України Рябошапка написав: "Серед основних ідей – розробка Стратегії реінтеграції окупованих територій з планом дій, який би регулярно переглядався".

Для відновлення миру, нормального життя, усунення порушень прав людини, притягнення до відповідальності за вчинені злочини, відшкодування збитків тощо:

– підготують концепцію перехідного правосуддя,

– імплементують норми та принципи міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права.

Крім того, один з пріоритетів – нарешті ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, підписаний майже 20 років тому,

– наголосив Рябошапка.

Попри те, що Україна не має досвіду постконфліктного врегулювання, ефективну стратегію можна створити, взявши за основу міжнародну практику. Пріоритетні пункти стратегії та перший пакет ініціатив глави держави планують розробити вже до 2020 року.

Що таке Римський статут Міжнародного кримінального суду? Це міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд – на дипломатичній конференції в Римі 17 липня 1998 року (набув чинності з 1 липня 2002). Статут дає визначення чотирьом основним міжнародним злочинам: мовиться про геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії.