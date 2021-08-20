Так, в отдельных районах шквалы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Может быть град.
Кстати На Полтавщине выпал град размером со сливу: шокирующее видео
Где прогнозируют грозы
Синоптики предупреждают об опасности в восточных регионах, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.
Однако дожди с грозами охватят также Запад. Сухо и солнечно будет только на Юге, в Центре и ряде северных областей.
Непогода в Украине: последние новости
- В городе Карловка, Полтавской области, разгулялась непогода. 19 августа выпал огромный град.
- В оккупированном Крыму был мощный ливень. За несколько часов в Симферополе выпало больше месячной нормы осадков. В некоторых местах воды было по пояс.
- Также 19 августа сильная гроза накрыла Днепр. Автомобили "плавали" по улицам, залило даже людей, которые укрылись на остановках.
- Было дождливо и в Одессе. Перед тем в регионе объявили штормовое предупреждение.
- Непогода наделала бед и в Винницкой области. В нескольких районах деревья падали прямо на автодороги. Чрезвычайникам пришлось спиливать и убирать их.