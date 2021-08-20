Так, в отдельных районах шквалы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Может быть град.

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Где прогнозируют грозы

Синоптики предупреждают об опасности в восточных регионах, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Однако дожди с грозами охватят также Запад. Сухо и солнечно будет только на Юге, в Центре и ряде северных областей.

Обратите внимание! Несмотря на грозы и шквалы, в Украине не будет слишком холодно. Прогнозируют +23...+28 градусов.

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