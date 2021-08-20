Так, в окремих районах шквали сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Може бути град.

До речі На Полтавщині випав град розміром зі сливу: шокуюче відео

Де прогнозують грози

Синоптики попереджають про небезпеку у східних регіонах, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях.

Однак дощі з грозами охоплять також Захід. Сухо та сонячно буде лише на Півдні, у Центрі та низці північних областей.

Зверніть увагу! Попри грози та шквали, в Україні не буде надто холодно. Прогнозують +23...+28 градусів.

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