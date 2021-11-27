Об этом украинскому центру безопасности и сотрудничества рассказал политический географ и исследователь украинского происхождения Любомир Луцюк. Он является профессором Королевского военного колледжа Канады.

Читайте также Мы нация, которую нельзя покорить даже голодом – Зеленский почтил память погибших

Об обращении Лемкина через геноцид в Украине

Исследователь отметил, что голод как часть геноцида против украинского народа еще в 1953 году описал врач Рафал Лемкин. Он утверждал, что это была часть жестокой кампании, развернутой режимом Сталина против Украины. По словам Луцюка, было бы странно не согласиться с Лемкиным. Ведь именно он был "отцом" Конвенции ООН о предотвращении геноцида и наказании за него.

Справка. В 1953 году Лемкин выступил перед украинской общиной в Нью-Йорке. Он провозгласил обращение "Советский геноцид в Украине" во время чествования 20 годовщины Голодомора.

При чем тут страх перед Путиным

Луцюк отметил, что многие страны в мире все не признали, что Голодомор был актом геноцида. Среди них – США (признали обе палаты Конгресса, для окончательного признания необходимо решение администрации США), Великобритания или Германия. По его словам, причина скрывается в том, что некоторые из стран слишком привязаны к российскому газу. Мол, они не сделают то, что могло бы обидеть Путина.

Они говорят о катастрофе в Украине, или говорят о людях, которые испытали голод в другой части Советского Союза в 1930-х годах,

– отметил исследователь.

И подчеркнул, что Голодомор был именно геноцидом на украинских землях. Из-за закрытых границ за пределами советской Украины не знали, что на самом деле происходит. Соответственно, некому было помочь, а рассказы о голоде часто замалчивались или и опровергались. Такая кампания в определенной степени продолжается и в наше время.



Страны, признавшие Голодомор геноцидом / инфографика 24 канала

По словам исследователя, некоторые из крупных стран прошлого, среди которых – Великобритания, знали о голоде, однако сознательно замалчивали это. "Представьте себе, что мы живем в мире, где правительства либералов и демократов до сих пор не хотят идентифицировать Голодомор как геноцид, чтобы не обидеть Москву", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте мы опубликовали 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Мы рассказали истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, говорили их родные.



Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Страшная правда против дезинформации

Кроме этого, канадский исследователь обратил внимание и на то, что больше всего дезинформации о Голодоморе распространял корреспондент The New York Times Уолтер Дюранти. Он находился в Москве во время Голодомора. Очевидно, что журналист был в сговоре с режимом. Впрочем, были и люди, которые не боялись говорить правду. Среди таковых – британец Гарет Джонс. За то, что он писал о Голодоморе, его выгнали с работы. Мужчина умер при загадочных обстоятельствах.

Как пишет "Голос Америки", Джонс погиб во время путешествия в Азию в 1935 году. Его тело нашли с тремя пулевыми ранениями. Исследователи пишут, что журналист находился под пристальным вниманием агентов СССР.

Любомир Луцюк о Голодоморе: смотрите видео USCC