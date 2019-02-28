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      Ряд авиакомпаний отменил рейсы, идущие через Пакистан: в небе три самолета (фото)

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      Пакистан "закрыл небо" из-за конфликта с Индией
      Пакистан "закрыл небо" из-за конфликта с Индией / politeka.net

      Тысячи туристов застряли в аэропортах азиатских стран из-за того, что Пакистан временно закрывал воздушное пространство над страной. Сейчас его уже снова открыли для коммерческих рейсов, однако авиакомпании продолжают летать по измененным маршрутам в обход Пакистана.

      По состоянию на 13:15 в небе над страной было всего три самолета.

      Читайте также: Конфликт между Индией и Пакистаном: в чем суть и какие могут быть последствия для мира

      В небе над Пакистаном всего три самолета

      27 февраля рейсы в и из Европы отменили Thai Airways, Emirates и Qatar Airways, потому что они должны были лететь через территорию Пакистана. Etihad, Flydubai, Gulf Air, SriLankan Airlines и Air Canada также отменили рейсы. Singapore Airlines и British Airways рейсы не отменили, но изменили маршруты. Авиакомпания Thai Airways отменила 27 рейсов, при этом три пассажирских самолета 27 февраля на полпути вернули в Бангкок, пишет "Радио Свобода". 

      От отмены рейсов и изменения маршрутов пострадали около 5 тысяч путешествующих. Были ли среди них украинцы и отменяли ли рейсы из/в Украины из-за конфликта Индии и Пакистана, МИД Украины сейчас выясняет.

      Что случилось между Индией и Пакистаном?
      26 февраля Индия нанесла авиаудар по боевикам возле пакистанского города Балакот. Операцию провели за 80 километров от линии разграничения, которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистану частями региона Кашмир. В результате авиаудара, по данным индийских властей, было уничтожено много боевиков, включая их вожаков.

      Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, который произошел 14 февраля. Тогда на подконтрольной Индии части Кашмира смертник на автомобиле въехал в военный конвой, который перевозил солдат. В результате теракта погибли 44 индийских военных.

      В ответ на действия Индии Пакистан поднял в небо боевые самолеты и ликвидировал два индийских истребителя. Следствием конфликта стало закрытие странами воздушного пространства. Пакистан полностью остановил внутренние и международные авиарейсы в аэропортах Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада, Сиалкота. Индия ограничилась закрытием воздушного пространства для транзитных самолетов только над городом Амритсар.

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      Теги: авиация Пакистан Конфликт между Индией и Пакистаном
      Источник: 24 Канал
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