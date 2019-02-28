Низка авіакомпаній скасували рейси, що йдуть через Пакистан: у небі три літаки (фото)

Тисячі туристів застрягли в аеропортах азійських країн через те, що Пакистан тимчасово закривав повітряний простір над країною. Нині його вже знову відкрили для комерційних рейсів, проте авіакомпанії продовжують літати за зміненими маршрутами в обхід Пакистану.

Станом на 13:15 у небі над країною було всього три літаки.

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У небі над Пакистаном всього три літаки

27 лютого рейси до і з Європи скасували Thai Airways, Emirates і Qatar Airways, бо вони мали летіти через територію Пакистану. Etihad, Flydubai, Gulf Air, SriLankan Airlines і Air Canada також скасували рейси. Singapore Airlines і British Airways рейси не скасували, але змінили маршрути. Авіакомпанія Thai Airways скасувала 27 рейсів, при цьому три пасажирські літаки 27 лютого на півшляху повернули до Бангкока, пише "Радіо Свобода".

Від скасування рейсів та зміну маршрутів постраждали близько 5 тисяч подорожуючих. Чи були серед них українці та чи скасовували рейси з/до України через конфлікт Індії та Пакистану, МЗС України наразі з'ясовує.

Що сталось між Індією та Пакистаном?26 лютого Індія завдала авіаудару по бойовиках біля пакистанського міста Балакот. Операцію провели за 80 кілометрів від лінії розмежування, яка фактично є кордоном між підконтрольними Індії і Пакистанові частинами регіону Кашмір. Внаслідок авіаудару, за даними індійської влади, було знищено багато бойовиків, включно з їхніми ватажками.



Влада Індії заявила, що удар був попереджувальним після нападу смертника, який стався 14 лютого. Тоді на підконтрольній Індії частині Кашміру смертник на автомобілі в'їхав у військовий конвой, який перевозив солдатів. Внаслідок теракту загинули 44 індійських військових.



У відповідь на дії Індії Пакистан підняв у небо бойові літаки та ліквідував два індійських винищувачі. Наслідком конфлікту стало закриття країнами повітряного простору. Пакистан повністю зупинив внутрішні та міжнародні авіарейси в аеропортах Ісламабаду, Лахора, Мултана, Фейсалабаду, Сиалкота. Індія обмежилась закриттям повітряного простору для транзитних літаків лише над містом Амрітсар.