Ряд нардепов пожаловались в Конституционный суд относительно санкций против 112 NewsOne

В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов относительно соответствия Конституции постановления Верховной Рады, которая призывает СНБО ввести санкции в отношении украинских телеканалов "112.Украина" и NewsOne.

Текст конституционного представления размещен на официальном сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".

Уполномоченными по этому документу являются нардепы из фракции "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич, Василий Нимченко и Игорь Шурма.

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В представлении говорится, что, по мнению депутатов, это постановление парламента является неконституционным, поскольку "его принятие состоялось с нарушениями Верховной Рады Украины конституционности процедуры его рассмотрения и одобрения, в том числе искажением результатов голосования народных депутатов путем их неперсонального голосования, а парламент, приняв постановление, вышел за пределы своих полномочий, установленных Конституцией Украины".

Поэтому, по словам "оппоблоковцев", это постановление Верховной Рады не соответствует положениям статей 6,8, 19, 84,85, 88 и 91 Основного закона. Поэтому нардепы просят КС признать это постановление неконституционным.

Владельцы украинских телеканалов

Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла постановление об обращении к СНБО с просьбой о введении персональных санкции в отношении телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои голоса за постановление №9157 отдали 229 нардепов.