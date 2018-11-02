Низка нардепів поскаржились до Конституційного суду щодо санкцій проти 112 і NewsOne

У Конституційний суд України надійшло конституційне подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції постанови Верховної Ради, яка закликає РНБО ввести санкції щодо українських телеканалів "112.Україна" і NewsOne.

Текст конституційного подання розміщений на офіційному сайті КС у рубриці "На розгляді суду".

Уповноваженими з цього документу є нардепи з фракції "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич, Василь Німченко та Ігор Шурма.

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У поданні мовиться, що, на думку депутатів, ця постанова парламенту є неконституційною, оскільки "її прийняття відбулося з порушеннями Верховної Ради України конституційності процедури її розгляду і схвалення, в тому числі спотворенням результатів голосування народних депутатів шляхом їх неперсонального голосування, а парламент, прийнявши постанову, вийшов за межі своїх повноважень, встановлених Конституцією України".

Тож, за словами "опоблоківців", ця постанова Верховної Ради не відповідає положенням статей 6,8, 19, 84,85, 88 і 91 Основного закону. Тому нардепи просять КС визнати цю постанову неконституційною.



Власники українських телеканалів



Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до РНБО із проханням про введення персональних санкції щодо телеканалів "112 Україна" та NewsOne. Свої голоси за постанову №9157 віддали 229 нардепів.