Ряд украинских производителей будут продавать молоко в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравии зарегистрировала 35 украинских производителей молока и молочных продуктов, которые получили разрешение на осуществление экспорта своей продукции в страну.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что министерство иностранных дел Саудовской Аравии проинформировало об этом Посольство Украины письмом.

Интересно: На что украинцы больше всего тратят деньги: статистика

Организация пищевых продуктов и лекарственных средств Королевства Саудовская Аравия (SFDA) зарегистрировала список украинских предприятий, которые могут осуществлять экспорт молока и молочных продуктов в Саудовскую Аравию. В список внесены 35 украинских производителей,

– говорится в сообщении.

К слову, 26 июля этого года Украина добавили в перечень стран, которым разрешен экспорт в Японию сырого молока и молочных продуктов (включая маслом и сыром).

В прошлом году объемы продаж всей молочной продукции реализовали на сумму почти 57 миллиардов гривен, при этом экспорт составил более 7 миллиардов гривен.