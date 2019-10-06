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      Ряд украинских производителей будут продавать молоко в Саудовскую Аравию

      7 Читати новину українською
      Украинские производители экспортировать молоко в Саудовскую Аравию
      Украинские производители экспортировать молоко в Саудовскую Аравию / lactosenao

      Саудовская Аравии зарегистрировала 35 украинских производителей молока и молочных продуктов, которые получили разрешение на осуществление экспорта своей продукции в страну.

      Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что министерство иностранных дел Саудовской Аравии проинформировало об этом Посольство Украины письмом.

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      Организация пищевых продуктов и лекарственных средств Королевства Саудовская Аравия (SFDA) зарегистрировала список украинских предприятий, которые могут осуществлять экспорт молока и молочных продуктов в Саудовскую Аравию. В список внесены 35 украинских производителей,
      – говорится в сообщении.

      К слову, 26 июля этого года Украина добавили в перечень стран, которым разрешен экспорт в Японию сырого молока и молочных продуктов (включая маслом и сыром).

      В прошлом году объемы продаж всей молочной продукции реализовали на сумму почти 57 миллиардов гривен, при этом экспорт составил более 7 миллиардов гривен.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Саудовская Аравия Новости Украины Продукты
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