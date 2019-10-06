Низка українських виробників продаватимуть молоко до Саудівської Аравії

Саудівська Аравії зареєструвала 35 українських виробників молока та молочних продуктів, які отримали дозвіл на здійснення експорту своє продукції до країни.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила, що міністерство закордонних справ Саудівської Аравії поінформувало про це Посольство України листом.

Цікаво: На що українці найбільше витрачають гроші: статистика

Організація харчових продуктів та лікарських засобів Королівства Саудівська Аравія (SFDA) зареєструвала перелік українських підприємств, які можуть здійснювати експорт молока та молочних продуктів до Саудівської Аравії. До списку внесено 35 українських виробників,

– йдеться у повідомленні.

До слова, 26 липня цього року Україну додали до переліку країн, яким дозволено експорт до Японії сирого молока та молочних продуктів (включно з маслом та сиром).

У минулому році обсяги продажів всієї молочної продукції реалізували на суму майже 57 мільярдів гривень, при цьому експорт становив понад 7 мільярдів гривень.