На що українці найбільше витрачають гроші: статистика

Попри постійні нарікання на малі зарплати, українці не відмовляють собі у тому, де можна зекономити.

Пам'ятає крилатий вислів із рязанівського "Службового роману": "якби не було статистики, ми б навіть не знали, наскільки добре працюємо". Це жартівливий вислів, проте таку науку як статистика не варто недооцінювати – дійсно дуже важлива галузь, що здатна відкрити нам очі не неочевидні речі.

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Наприклад, більшість українців першочерговим очікуванням від президента Зеленського вважають зниження тарифів, ми певні, що це дуже важливо, адже ціни для нас українців надто високі. Статистика свідчить, що в середньому ми витрачаємо на оплату комунальних послуг лише п'яту частину своїх грошей, приблизно 20%, і близько половини своїх грошей – на купівлю харчів. Тобто банально проїдаємо свої зарплати, а якщо грубіше сказати, то ми працюємо на унітаз. Звучить дещо образливо, але так закладено у нашій людській природі, адже енергію для існування ми отримуємо саме з їжі. Водночас ми просто не усвідомлюємо наскільки багато їмо. Продовжуємо щиро вірити, що споживаємо трошки продукті чи навіть бідно, бо без червоної ікри.



Де найбільше витрачають українці / Інфографіка 24 каналу

Втім статистика невблаганна – їмо ми чимало, принаймні більше, аніж можемо собі дозволити. А те що ми вважаємо проблемою комунальні платежі, забирає лише маленьку частку від заробітку, тоді як купівля харчів забирає майже 50% наших грошей. Попри те, що ніхто не обіцяє знизити ціни на продукти і не робить з того собі передвиборного піару.

Хоча насправді ми й самі здатні економити на харчах: й правила не хитрі – треба купувати більше та економніше, шукати знижки й чекати розпродажів. Але все ж таки більш результативним у фінансовому плані буде відмова від переїдання та від вживання шкідливих харчів. Американці таку їжу звуть джанк-фуд, що в перекладі "сміттєва їжа" – це харчі з високим вмістом цукру та жирів, натомість із малою енергетичною цінністю, наприклад, чипси (зі смаком зеленої цибулі), піца (з куркою та ананасами), Coca-Cola (до віскі), тістечка ("Чотири зустрічі"), цукерки ("Ромашка" від "Рошен") і король порожніх калорій – алкоголь ! Якщо не зрозуміли – то це я називав своє улюблене… Так от, якщо мати сили від такого відмовитися – то жити стане звісно сумніше, проте жити будете довше і здоровіше, а ще не доведеться спускати в унітаз пів зарплати…

Скільки заробляють українці: дивіться інфографіку 24 каналу

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