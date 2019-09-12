12:29
12 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Фільм "Пила" по-російськи. Рогозін почав економити
      Вєсті Кремля
      21:16, 11 вересня
      Вєсті.UA: Теплі розмови Зеленського з Коломойським. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:01, 11 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Артем Овдієнко
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК APPLE
      Артем Овдієнко

      На що українці найбільше витрачають гроші: статистика

      160
      Гроші не на вітер, а в унітаз
      Гроші не на вітер, а в унітаз / Фото з відкритих джерел

      Попри постійні нарікання на малі зарплати, українці не відмовляють собі у тому, де можна зекономити.

      Пам'ятає крилатий вислів із рязанівського "Службового роману": "якби не було статистики, ми б навіть не знали, наскільки добре працюємо". Це жартівливий вислів, проте таку науку як статистика не варто недооцінювати – дійсно дуже важлива галузь, що здатна відкрити нам очі не неочевидні речі.

      Цікаво: Назвали найбільш нетверезу націю Європи

      Наприклад, більшість українців першочерговим очікуванням від президента Зеленського вважають зниження тарифів, ми певні, що це дуже важливо, адже ціни для нас українців надто високі. Статистика свідчить, що в середньому ми витрачаємо на оплату комунальних послуг лише п'яту частину своїх грошей, приблизно 20%, і близько половини своїх грошей  – на купівлю харчів. Тобто банально проїдаємо свої зарплати, а якщо грубіше сказати, то ми працюємо на унітаз. Звучить дещо образливо, але так закладено у нашій людській природі, адже енергію для існування ми отримуємо саме з їжі. Водночас ми просто не усвідомлюємо наскільки багато їмо. Продовжуємо щиро вірити, що споживаємо трошки продукті чи навіть бідно, бо без червоної ікри.

      Де найбільше витрачають українці
      Де найбільше витрачають українці / Інфографіка 24 каналу

      Втім статистика невблаганна – їмо ми чимало, принаймні більше, аніж можемо собі дозволити. А те що ми вважаємо проблемою комунальні платежі, забирає лише маленьку частку від заробітку, тоді як купівля харчів забирає майже 50% наших грошей. Попри те, що ніхто не обіцяє знизити ціни на продукти і не робить з того собі передвиборного піару.

      Хоча насправді ми й самі здатні економити на харчах: й правила не хитрі – треба купувати більше та економніше, шукати знижки й чекати розпродажів. Але все ж таки більш результативним у фінансовому плані буде відмова від переїдання та від вживання шкідливих харчів. Американці таку їжу звуть джанк-фуд, що в перекладі "сміттєва їжа" – це харчі з високим вмістом цукру та жирів, натомість із малою енергетичною цінністю, наприклад, чипси (зі смаком зеленої цибулі), піца (з куркою та ананасами), Coca-Cola (до віскі), тістечка ("Чотири зустрічі"), цукерки ("Ромашка" від "Рошен") і король порожніх калорій – алкоголь ! Якщо не зрозуміли – то це я називав своє улюблене… Так от, якщо мати сили від такого відмовитися – то жити стане звісно сумніше, проте жити будете довше і здоровіше, а ще не доведеться спускати в унітаз пів зарплати…

      Скільки заробляють українці: дивіться інфографіку 24 каналу

      Скільки заробляють українці: дивіться інфографіку 24 каналу

      Читайте також: Чим Україна годує світ і скільки заробляє

      blog_ava
      Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати
      сьогодні
      29996
      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Новини України Статистика Комунальні послуги Продукти Зарплата Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      На що українці найбільше витрачають гроші: статистика
      сьогодні , 12:10 На що українці найбільше витрачають гроші: статистика
      Артем Овдієнко 160
      Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати
      сьогодні , 11:10 Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати
      Яніна Ткачук 29996
      Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      11 вересня , 16:30 Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      828
      США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv
      сьогодні , 08:40 США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv
      Світові Медіа 1226
      Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      сьогодні , 08:20 Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      Ірина Поліщук 4345
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук