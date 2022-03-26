В ряде областей отменили "красную" зону: где именно

Такое решение было принято на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр КМУ Олег Немчинов.

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По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 27 марта 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории таких областей: