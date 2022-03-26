В ряде областей отменили "красную" зону: где именно

26 марта 2022 , 17:39
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Олега Немчинова

С началом войны России против Украины в стране забыли о довольно активно распространяющемся коронавирусе. Однако сейчас объявили об отмене красной зоны в ряде областей.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр КМУ Олег Немчинов.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 27 марта 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории таких областей:

  • Закарпатской
  • Ивано-Франковской
  • Луганской
  • Ровненской
  • Хмельницкой

 

Автор: Марта Касіянчук