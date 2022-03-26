В ряде областей отменили "красную" зону: где именно
26 марта 2022 , 17:39Читати новину українською
Источник:фейсбук Олега Немчинова
С началом войны России против Украины в стране забыли о довольно активно распространяющемся коронавирусе. Однако сейчас объявили об отмене красной зоны в ряде областей.
Такое решение было принято на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр КМУ Олег Немчинов.
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По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 27 марта 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории таких областей:
- Закарпатской
- Ивано-Франковской
- Луганской
- Ровненской
- Хмельницкой