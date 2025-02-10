Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Чрезвычайники также опубликовали фото огня, который уничтожает экосистемы.

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В Украине продолжаются пожары

Огонь охватил ряд областей Украины: в частности в Винницкой области за минувшие сутки произошло 15 пожаров, общей площадью более 6,5 гектаров. Один из самых масштабных пожаров, площадью 2 гектара, вспыхнул за пределами села Михайловка Вороновицкой общины.

Также с пожарами в экосистемах продолжают бороться спасатели Львовщины. По данным ГСЧС, за прошедшие сутки там ликвидировали 11 возгораний, площадью более 1000 квадратных метров.

На открытых территориях возникают массовые пожары / Фото: ГСЧС

Между тем на Волыни чрезвычайники зафиксировали 6 пожаров сухой растительности. К тушению привлекались пожарно-спасательные подразделения, местные пожарные команды и пожарные-добровольцы.

Все пожары возникли из-за неосторожного обращения граждан с огнем. Фактически – из-за умышленного сжигания сухой растительности на открытых территориях,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС также напомнили о штрафах за поджог: для граждан они составляют от 3060 до 6120 гривен, а для должностных лиц от 15300 до 21420 гривен.