Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Надзвичайники також опублікували фото вогню, який нищить екосистеми.

Читайте також Морози, значні сніги або потепління: чим здивує погода цього тижня

В Україні продовжуються пожежі

Вогонь охопив низку областей України: зокрема на Вінниччині за минулу добу сталося 15 пожеж, загальною площею понад 6,5 гектарів. Одна з наймасштабніших пожеж, площею 2 гектори, спалахнула за межами села Михайлівка Вороновицької громади.

Також з пожежами в екосистемах продовжують боротися рятувальники Львівщини. За даними ДСНС, минулої доби там ліквідували 11 загорянь, площею понад 1000 квадратних метрів.

На відкритих територіях виникають масові пожежі / Фото: ДСНС

Тим часом на Волині надзвичайники зафіксували 6 пожеж сухої рослинності. До гасіння залучалися пожежно-рятувальні підрозділи, місцеві пожежні команди та пожежники-добровольці.

Усі пожежі виникли через необережне поводження громадян з вогнем. Фактично – через зумисне спалювання сухої рослинності на відкритих територіях,

– йдеться в повідомленні.

В ДСНС також нагадали про штрафи за підпал: для громадян вони становлять від 3060 до 6120 гривень, а для посадових осіб від 15300 до 21420 гривень.