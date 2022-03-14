Информация об угрозе авиаудара появилась около 19:55.
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По состоянию на 20:00 воздушной тревоги нет только в:
- Черновцы,
- Хмельницком,
- Ивано-Франковске,
- на Закарпатье,
- в Луганской области.
Если вы услышали сирены, нужно:
- включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;
- взять медицинскую аптечку, документы, деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;
- быстро и без паники пойти к ближайшему укрытию.
Если вы не можете спуститься в укрытие, можно спрятаться дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной, ближе к опорным стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.
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