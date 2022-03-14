Інформація про загрозу авіаудару з'явилася приблизно о 19:55.

Важливо Росіяни змінили тактику війни з Україною: військовий експерт пояснив, що це їм дасть

Станом на 20:00 повітряної тривоги немає лише у:

Чернівцях,

Хмельницькому,

Івано-Франківську,

на Закарпаття,

на Луганщині.

Якщо ви почули сирени, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;

взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

швидко та без паніки піти до найближчого укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися вдома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до опорних стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.