Інформація про загрозу авіаудару з'явилася приблизно о 19:55.
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Станом на 20:00 повітряної тривоги немає лише у:
- Чернівцях,
- Хмельницькому,
- Івано-Франківську,
- на Закарпаття,
- на Луганщині.
Якщо ви почули сирени, потрібно:
- увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
- взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
- швидко та без паніки піти до найближчого укриття.
Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися вдома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до опорних стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.
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