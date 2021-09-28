В Украине существуют кибернападения и цензура
Аналогичную оценку получили Ангола и Эквадор. В организации убеждены, что в Украине преследуют определенных блогеров и авторов политического контента.
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Кроме того, там отметили, что в Украине существуют кибернападения на оппозиционеров и правозащитников. Freedom House заявили, что в украинском законодательстве появляются инициативы, целью которых является цензура контента и деанонимизация в интернете.
Согласно информации правозащитников, в Украине происходит блокировка страниц в соцсетях, а комментаторы иногда занимаются "манипуляциями общественным мнением" в политических интересах государственной власти.
Цензура в Интернете: актуальные новости
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