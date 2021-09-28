В Україні існують кібернапади та цензура

Аналогічну оцінку отримали Ангола й Еквадор. В організації переконані, що в Україні переслідують певних блогерів та авторів політичного контенту.

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Крім того, там зазначили, що в Україні існують кібернапади на опозиціонерів та правозахисників. Freedom House заявили, що в українському законодавстві появляються ініціативи, метою яких є цензура контенту та деанонімізація в інтернеті.

Згідно з інформацією правозахисників, в Україні стається блокування сторінок в соцмережах, а коментатори іноді займаються "маніпуляціями громадською думкою" в політичних інтересах державної влади.

Зверніть увагу! Найвищі показники щодо "вільного інтернету" у 2021 році отримала Ісландії – 96 балів, Естонія – 94 бали, Канада та Коста-Ріка по 87 балів.

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