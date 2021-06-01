Функционирует детский дом с 2013 года. Об этом 24 каналу рассказал помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда по связям со СМИ Юрий Кульпа.

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По словам старшего лейтенанта, открыли это заведение на волонтерских началах, финансовой поддержки от государства оно не получает.

Там стремятся помочь детям-сиротам, которые вынужденно оказались на улице или потеряли своих родителей, пояснил Юрий Кульпа.

Справка. Сейчас в детском доме города Гома находятся 32 ребенка в возрасте от 5 до 14 лет. Заботятся о них 5 воспитателей.

Помощь от украинских миротворцев

Воспитатели детского дома поблагодарили за поддержку в непростое время и помощь, которую оказали им украинские военные. Подарками на этот раз для детей стали:

альбомы для рисования;

игрушки;

пищевые продукты;

средства первой необходимости.

Мы всегда делимся своими проблемами с вами (украинскими миротворцами – 24 канал). Мы знаем, что в трудную минуту вы нас выслушаете и поможете, чем сможете,

– подчеркнула Сара Бума, директор приюта.

Она пояснила, что в настоящее время в приюте пытаются решить вопрос о кухне и санитарных условиях. Ведь на 32 воспитанников есть только 1 туалет и 1 ванная комната.

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