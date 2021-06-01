Функціонує сиротинець з 2013 року. Про це 24 каналу розповів помічник командира 18 окремого вертолітного загону по зв'язках зі ЗМІ Юрій Кульпа.

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За словами старшого лейтенанта, відкрили цей заклад на волонтерських засадах, фінансової підтримки від держави він не отримує.

Там прагнуть допомогти дітям-сиротам, які вимушено опинилися на вулиці або зовсім втратили своїх батьків, пояснив Юрій Кульпа.

Довідка. Наразі у дитячому будинку міста Гома перебуває 32 дитини віком від 5 до 14 років. Опікуються ними 5 вихователів.

Допомога від українських миротворців

Вихователі дитячого будинку подякували за підтримку у непростий час та допомогу, яку надали їм українські військові. Подарунками цього разу для дітей стали:

альбоми для малювання;

іграшки;

харчові продукти;

засоби першої необхідності.

Ми завжди ділимося своїми проблемами з вами (українськими миротворцями – 24 канал). Бо знаємо, що у скрутну хвилину ви нас вислухаєте й допоможете, чим зможете,

– підкреслила Сара Бума, директор сиротинцю.

Вона пояснила, що наразі у сиротинці намагаються розв'язати питання щодо кухні та санітарних умов. Адже на 32 вихованців є лише 1 вбиральня та 1 ванна кімната.

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