Функціонує сиротинець з 2013 року. Про це 24 каналу розповів помічник командира 18 окремого вертолітного загону по зв'язках зі ЗМІ Юрій Кульпа.
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За словами старшого лейтенанта, відкрили цей заклад на волонтерських засадах, фінансової підтримки від держави він не отримує.
Там прагнуть допомогти дітям-сиротам, які вимушено опинилися на вулиці або зовсім втратили своїх батьків, пояснив Юрій Кульпа.
Допомога від українських миротворців
Вихователі дитячого будинку подякували за підтримку у непростий час та допомогу, яку надали їм українські військові. Подарунками цього разу для дітей стали:
- альбоми для малювання;
- іграшки;
- харчові продукти;
- засоби першої необхідності.
Ми завжди ділимося своїми проблемами з вами (українськими миротворцями – 24 канал). Бо знаємо, що у скрутну хвилину ви нас вислухаєте й допоможете, чим зможете,
– підкреслила Сара Бума, директор сиротинцю.
Вона пояснила, що наразі у сиротинці намагаються розв'язати питання щодо кухні та санітарних умов. Адже на 32 вихованців є лише 1 вбиральня та 1 ванна кімната.
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