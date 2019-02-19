Рядом со зданием МВД прошла акция "Бандера, вставай!"

В понедельник в Киеве прошло несколько акций под слоганом "Бандера, вставай!". В том числе под стенами Министерства внутренних дел Украины. Среди участников были заявлены такие организации, как Правый сектор, Национальный центр правозащиты, Автомайдан, НПО Правозащитная инициатива, Традиция и порядок, движение освобождения и С14.

Об этом сообщил Министерфство внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

Читайте также: Сколько зарабатывает председатель Нацполиции Князев: известная сумма за январь

В целом акция прошла спокойно, без конфликтов и столкновений. В руках люди держали плакаты "Авакова – в отставку!", "Остановите маски-шоу" и "Безнаказанность порождает насилие". Некоторые держали в руках фотографии пострадавших активистов.

В МВД отметили, что во время проведения акции за соблюдением правопорядка следили полицейские.

На странице С14 в Facebook опубликовали видео, где озвучили требования к руководству МВД.

Что известно об инциденте, когда полиция избила активистов в Киеве?У Подольского райотдела полиции 9 февраля вспыхнули столкновения между полицией и активистами, которые требовали справедливого расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.



Активисты под райотделом требовали отпустить их собратьев, которых полиция задержала ранее (потом полиция их же отпустила). Активисты также требовали вернуть задержанным личные вещи, при этом выстроились в стену перед входом в участок. Тогда стражи порядка применили к прибывших активистов силу: при этом полицейские били лежал на земле. Одним из таких правоохранителей был полицейский в штатском Василий Мельников - старший оперуполномоченный, капитан полиции.



После инцидента главный полицейский Киева Андрей Крищенко извинился за действия полицейского и отметил, что такое поведение недопустимо.