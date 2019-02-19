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      Поряд з будівлею МВС пройшла акція "Бандеро, вставай!"

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      У Києві пройшла акція "Бандеро, вставай!"
      У Києві пройшла акція "Бандеро, вставай!" / c14

      У понеділок в Києві пройшло кілька акцій під слоганом"Бандеро, вставай!", у тому числі під стінами Міністерства внутрішніх справ України. Серед учасників були заявлені такі організації, як Правий сектор, Національний центр правозахисту, Автомайдан, НВО Правозахисна ініціатива, Традиція і порядок, Рух визволення і С14.

      Про це повідомило Міністерфство внутрішніх справ України на своїй сторінці у Facebook.

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      Загалом акція пройшла спокійно, без конфліктів та сутичок. В руках люди тримали плакати "Авакова – у відставку!", "Зупиніть маски-шоу" і "Безкарність породжує насильство". Деякі тримали в руках фотографії постраждалих активістів.

      У МВС зауважили, що під час проведення акції за дотриманням правопорядку слідкували поліцейські.

      На сторінці С14 у Facebook опублікували відео, де озвучили вимоги до керівництва МВС.

      Що відомо про інцидент, коли поліція побила активістів у Києві?Біля Подільського райвідділу поліції 9 лютого спалахнули сутички між поліцією та активістами, які вимагали справедливого розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      Активісти під райвідділом вимагали відпустити їхніх побратимів, яких поліція затримала раніше (потім поліція їх таки відпустила). Активісти також вимагали повернути затриманим особисті речі, при цьому вишикувались у стіну перед входом до відділку. Тоді правоохоронці застосували до прибулих активістів силу: при цьому поліцейські били тих, хто лежав на землі. Одним із таких правоохоронців був поліцейський у цивільному одязі Василь Мельников – старший оперуповноважений, капітан поліції.

      Після інциденту головний поліцейський Києва Андрій Крищенко попросив вибачення за дії правоохоронця і наголосив, що така поведінка є неприпустимою.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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