Об этом рассказал представитель ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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РЭБ Украины заставили россиян перейти на проводную связь

По словам Саранцева, российские войска на Харьковском направлении действуют малыми штурмовыми группами численностью до мотострелкового отделения.

"Эти группы проходят первичную подготовку, постоянно переформировываются для того, чтобы осуществлять какие-то активные действия. Они имеют соответствующее стрелковое вооружение, имеют определенную защиту, средства РЭБ. Они пытаются прорваться вперед, закрепиться на захваченных рубежах и постепенно продвигаться дальше", – рассказал Саранцев.

Спикер также отметил, что из-за эффективной работы украинских РЭБ, которые препятствуют связи и дронам врага, россияне вынуждены тащить с собой катушки с проводами, пытаясь наладить коммуникацию.

Соответственно у противника остается единственный способ для того, чтобы налаживать связь между подразделениями, которые выполняют боевые задачи, они пытаются протягивать проводную связь. Продвигаясь на разных направлениях они тянут с собой катушки с проводами и пытаются таким образом наладить связь и координировать деятельность атакующих подразделений именно таким образом,

– поделился военный.

Также он добавил, что проводная связь солдат российской армии оказывается неэффективной во время интенсивных обстрелов, и украинские военные быстро уничтожают или критически повреждают эти линии.