Про це розповів речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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РЕБ України змусили росіян перейти на дротовий зв'язок

За словами Саранцева, російські війська на Харківському напрямку діють малими штурмовими групами чисельністю до мотострілецького відділення.

"Ці групи проходять первинну підготовку, постійно переформовуються для того, щоб здійснювати якісь активні дії. Вони мають відповідне стрілецьке озброєння, мають певний захист, засоби РЕБ. Вони намагаються прорватися вперед, закріпитися на захоплених рубежах і поступово просуватися далі", – розповів Саранцев.

Спікер також наголосив, що через ефективну роботу українських РЕБ, які перешкоджають зв'язку і дронам ворога, росіяни змушені тягнути із собою котушки з дротами, намагаючись налагодити комунікацію.

Відповідно у противника залишається єдиний спосіб для того, щоб налагоджувати зв'язок між підрозділами, які виконують бойові завдання, вони намагаються протягувати дротовий зв'язок. Просуваючись на різних напрямках вони тягнуть із собою котушки з дротами і намагаються таким чином налагодити зв'язок і координувати діяльність атакуючих підрозділів саме в такий спосіб,

– поділився військовий.

Також він додав, що дротовий зв'язок солдатів російської армії виявляється неефективним під час інтенсивних обстрілів, і українські військові швидко знищують або критично пошкоджують ці лінії.