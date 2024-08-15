У Харківській ОВА розповіли про черговий злочин російських загарбників проти мирного населення. Ворог атакував цивільний об'єкт.

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Нові жертви терору Кремля

Так, близько 15:00 у Харківській області оголосили повітряну тривогу. А вже за пів години противник здійснив пуски КАБів. Бомби вдарили по цивільному підприємству у Купʼянському районі.

Двоє людей загинули. Попередньо, поранень дістав ще один працівник підприємства.

Нагадаємо, що вчора на Харківщині загарбники поцілили FVP-дроном по евакуаційній машині "Госпітальєрів". Загинула 35-річна медикиня Олександра Мулькевич. Ще одна дівчина-парамедик отримала поранення середньої тяжкості.