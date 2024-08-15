В Харьковской ОВА рассказали об очередном преступлении российских захватчиков против мирного населения. Враг атаковал гражданский объект.

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Новые жертвы террора Кремля

Так, около 15:00 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. А уже через полчаса противник осуществил пуски КАБов. Бомбы ударили по гражданскому предприятию в Купянском районе.

Два человека погибли. Предварительно, ранений получил еще один работник предприятия.

Напомним, что вчера на Харьковщине захватчики попали FVP-дроном по эвакуационной машине "Госпитальеров". Погибла 35-летняя медик Александра Мулькевич. Еще одна девушка-парамедик получила ранения средней тяжести.