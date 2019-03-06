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      Рэп-подготовка к ВНО: какие лайфхаки помогут лучше выучить украинский язык

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      О современных лайфхаках, которые могут помочь подготовиться к экзаменам, расскажет Виктория Кутьина. Так, современно и доступным языком выпускники Игорь и Нина делятся секретами, как сдать Внешнее независимое оценивание по украинскому языку на самый высокий балл.

      Рэп про ударения

      Выпускник Черновицкого физико-математического лицея Игорь Гавреш записал трек, в котором более 200 украинских слов с правильными ударениями.

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      Записать рэп Игорь решил, когда готовился к экзаменам. И это помогло, он сдал ВНО на 190 баллов. Поэтому решил снять клип-шпаргалку и для других.

      Это видео, которое должно помочь будущим абитуриентам или школьникам, которые сдают ВНО, написать неприятное задание про ударения,
      – рассказал студент Игорь Гавреш.

      ігор гавреш
      Игорь Гавреш

      Видео собрало почти 100 тысяч просмотров за 2 недели. Теперь этот ролик смотрят не только школьники, но и учителя. "Нам учительница это на домашнее задание задала, переписать все слова из видоса", – говорится в одном из комментариев под роликом.

      Видео: рэп про ударения

      Ютуб про ЗНО

      Нина Коробко окончила лицей в 2013 году и сдала ВНО по украинскому языку и литературе на 200 баллов. Уже после решила создать образовательный ютуб-канал. Ведь образовательных роликов на этой платформе пока достаточно мало.

      Есть статистика, что подростки используют ютуб как первую поисковую сеть. Если у меня есть информация, которой я могу поделиться, скажем, с учениками из маленьких городов и сел, которые не имеют доступа к учителям с рекомендациями к подготовке, то ютуб может быть хорошим инструментом,
      – отметила студентка Нина Коробко.

      ніна коробко
      Нина Коробко

      Нина дала несколько советов, как лучше запомнить правила украинского языка:

      1. Визуализировать правила. Один из методов – это карточки с пояснениями. Такие можно найти на сайте "Язык – ДНК нации".
      2. Проверять знания. На том же сайте есть и упражнения, сразу можно проверить свои умения.
      3. Следующий совет — ассоциировать правила с предметами. "Можно представить, что комната – это место, где хранятся все правила, и привязывать какое-то конкретное правило и требование к определенному предмету и ассоциировать его с ним", – привела пример Нина.

      Также студентка советует купить справочник и пошагово выполнять упражнения.
      Секрета, как подготовиться за один день, к сожалению, нет. Ведь готовиться нужно не менее чем за полгода. А лучший репетитор — самодисциплина. Самое главное правильно рассчитать время во время экзамена. Ведь большинство просто не успевает перенести ответы из черновика и теряет баллы. Тестирование по украинскому языку и литературе состоится уже 23 мая. Поэтому на подготовку осталось уже меньше двух месяцев.

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      К тому же эти и другие советы молодежи помогут улучшить знания украинского старшему поколению. Особенно это поможет чиновникам, которых вскоре могут обязать сдавать специальные тесты. Эту норму прописали в законопроекте "О языке". Его уже приняли в первом чтении и сейчас исследуют эксперты.

      Видео с ютуб-канала Нины:

       

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины ВНА Украинский язык Образование
      Источник: 24 канал
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