Рэп-подготовка к ВНО: какие лайфхаки помогут лучше выучить украинский язык

О современных лайфхаках, которые могут помочь подготовиться к экзаменам, расскажет Виктория Кутьина. Так, современно и доступным языком выпускники Игорь и Нина делятся секретами, как сдать Внешнее независимое оценивание по украинскому языку на самый высокий балл.

Рэп про ударения

Выпускник Черновицкого физико-математического лицея Игорь Гавреш записал трек, в котором более 200 украинских слов с правильными ударениями.

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Записать рэп Игорь решил, когда готовился к экзаменам. И это помогло, он сдал ВНО на 190 баллов. Поэтому решил снять клип-шпаргалку и для других.

Это видео, которое должно помочь будущим абитуриентам или школьникам, которые сдают ВНО, написать неприятное задание про ударения,

– рассказал студент Игорь Гавреш.



Игорь Гавреш

Видео собрало почти 100 тысяч просмотров за 2 недели. Теперь этот ролик смотрят не только школьники, но и учителя. "Нам учительница это на домашнее задание задала, переписать все слова из видоса", – говорится в одном из комментариев под роликом.

Видео: рэп про ударения

Ютуб про ЗНО

Нина Коробко окончила лицей в 2013 году и сдала ВНО по украинскому языку и литературе на 200 баллов. Уже после решила создать образовательный ютуб-канал. Ведь образовательных роликов на этой платформе пока достаточно мало.

Есть статистика, что подростки используют ютуб как первую поисковую сеть. Если у меня есть информация, которой я могу поделиться, скажем, с учениками из маленьких городов и сел, которые не имеют доступа к учителям с рекомендациями к подготовке, то ютуб может быть хорошим инструментом,

– отметила студентка Нина Коробко.



Нина Коробко

Нина дала несколько советов, как лучше запомнить правила украинского языка:

Визуализировать правила. Один из методов – это карточки с пояснениями. Такие можно найти на сайте "Язык – ДНК нации". Проверять знания. На том же сайте есть и упражнения, сразу можно проверить свои умения. Следующий совет — ассоциировать правила с предметами. "Можно представить, что комната – это место, где хранятся все правила, и привязывать какое-то конкретное правило и требование к определенному предмету и ассоциировать его с ним", – привела пример Нина.

Также студентка советует купить справочник и пошагово выполнять упражнения.

Секрета, как подготовиться за один день, к сожалению, нет. Ведь готовиться нужно не менее чем за полгода. А лучший репетитор — самодисциплина. Самое главное правильно рассчитать время во время экзамена. Ведь большинство просто не успевает перенести ответы из черновика и теряет баллы. Тестирование по украинскому языку и литературе состоится уже 23 мая. Поэтому на подготовку осталось уже меньше двух месяцев.

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К тому же эти и другие советы молодежи помогут улучшить знания украинского старшему поколению. Особенно это поможет чиновникам, которых вскоре могут обязать сдавать специальные тесты. Эту норму прописали в законопроекте "О языке". Его уже приняли в первом чтении и сейчас исследуют эксперты.

Видео с ютуб-канала Нины: