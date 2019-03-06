Реп-підготовка до ЗНО: які лайфхаки допоможуть краще вивчити українську мову

Про сучасні лайфхаки, які можуть допомогти підготуватися до іспитів, розкаже Вікторія Кутьїна. Так сучасно та доступною мовою випускники Ігор та Ніна діляться секретами, як скласти зовнішнє незалежне оцінювання з української мови на найвищий бал.

Реп про наголоси

Випускник Чернівецького фізико-математичного ліцею Ігор Гавреш записав трек, у якому понад 200 українських слів із правильними наголосами.

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Записати реп Ігор вирішив, коли готувався до іспитів. І це допомогло, він склав ЗНО на 190 балів. Тож вирішив зняти кліп-шпаргалку і для інших.

Це відео, яке має допомогти майбутнім абітурієнтам або учням, які складають ЗНО, написати неприємне завдання про наголоси,

– розповів студент Ігор Гавреш.



Ігор Гавреш

Відео назбирало майже 100 тисяч переглядів за 2 тижні. Тепер цей ролик переглядають не лише школярі, а й учителі. "Нам вчителька це на домашнє завдання задала, переписати всі слова з відосу", – мовиться в одному з коментарів під роликом.

Відео: реп про наголоси

Ютуб про ЗНО

Ніна Коробко закінчила ліцей у 2013 році та склала ЗНО з української мови та літератури на 200 балів. Уже опісля вирішила створити освітній ютуб-канал. Адже повчальних роликів на цій платформі поки досить мало.

Є статистика, що підлітки використовують ютуб як першу пошукову мережу. Якщо в мене є інформація, якою я можу поділитися, скажімо, з учнями з маленьких міст і сіл, які не мають доступу до вчителів з рекомендаціями до підготовки, то ютуб може бути хорошим інструментом,

– зазначила студентка Ніна Коробко.



Ніна Коробко

Ніна дала декілька порад, як краще запам'ятати правила української мови:

Візуалізувати правила. Один із методів – це картки з поясненнями. Такі можна знайти на сайті "Мова – ДНК нації". Перевіряти знання. На тому ж сайті є і вправи, одразу можна перевірити свої вміння. Наступна порада — асоціювати правила з предметами. "Можна уявити, що кімната – це місце, де зберігаються всі правила, і прив'язувати якесь конкретне правило і вимогу до певного предмета й асоціювати його з ним", – навела приклад Ніна. Також студентка радить придбати довідник і покроково виконувати вправи.

Секрету, як підготуватися за один день, на жаль, немає. Адже готуватися потрібно не менш ніж за півроку. А найкращий репетитор — самодисципліна. Найголовніше правильно розрахувати час під час іспиту. Адже більшість просто не встигає перенести відповіді із чернетки та втрачає бали. Тестування з української мови й літератури відбудеться вже 23 травня. Тож на підготовку залишилося вже менше двох місяців.

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До того ж ці та інші поради молоді допоможуть покращити знання з української старшому поколінню. Особливо це допоможе чиновникам, яких незабаром можуть зобов'язати складати спеціальні тести. Цю норму прописали в законопроекті Про мову. Його вже ухвалили в першому читанні і нині досліджують експерти.

Відео з ютуб-каналу Ніни: