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      Реп-підготовка до ЗНО: які лайфхаки допоможуть краще вивчити українську мову

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      Про сучасні лайфхаки, які можуть допомогти підготуватися до іспитів, розкаже Вікторія Кутьїна. Так сучасно та доступною мовою випускники Ігор та Ніна діляться секретами, як скласти зовнішнє незалежне оцінювання з української мови на найвищий бал.

      Реп про наголоси

      Випускник Чернівецького фізико-математичного ліцею Ігор Гавреш записав трек, у якому понад 200 українських слів із правильними наголосами.

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      Записати реп Ігор вирішив, коли готувався до іспитів. І це допомогло, він склав ЗНО на 190 балів. Тож вирішив зняти кліп-шпаргалку і для інших.

      Це відео, яке має допомогти майбутнім абітурієнтам або учням, які складають ЗНО, написати неприємне завдання про наголоси,
      – розповів студент Ігор Гавреш.

      ігор гавреш
      Ігор Гавреш

      Відео назбирало майже 100 тисяч переглядів за 2 тижні. Тепер цей ролик переглядають не лише школярі, а й учителі. "Нам вчителька це на домашнє завдання задала, переписати всі слова з відосу", – мовиться в одному з коментарів під роликом.

      Відео: реп про наголоси

      Ютуб про ЗНО

      Ніна Коробко закінчила ліцей у 2013 році та склала ЗНО з української мови та літератури на 200 балів. Уже опісля вирішила створити освітній ютуб-канал. Адже повчальних роликів на цій платформі поки досить мало.

      Є статистика, що підлітки використовують ютуб як першу пошукову мережу. Якщо в мене є інформація, якою я можу поділитися, скажімо, з учнями з маленьких міст і сіл, які не мають доступу до вчителів з рекомендаціями до підготовки, то ютуб може бути хорошим інструментом,
      – зазначила студентка Ніна Коробко.

      ніна коробко
      Ніна Коробко

      Ніна дала декілька порад, як краще запам'ятати правила української мови:

      1. Візуалізувати правила. Один із методів – це картки з поясненнями. Такі можна знайти на сайті "Мова – ДНК нації".
      2. Перевіряти знання. На тому ж сайті є і вправи, одразу можна перевірити свої вміння.
      3. Наступна порада — асоціювати правила з предметами. "Можна уявити, що кімната – це місце, де зберігаються всі правила, і прив'язувати якесь конкретне правило і вимогу до певного предмета й асоціювати його з ним", – навела приклад Ніна.
      4. Також студентка радить придбати довідник і покроково виконувати вправи.

      Секрету, як підготуватися за один день, на жаль, немає. Адже готуватися потрібно не менш ніж за півроку. А найкращий репетитор — самодисципліна. Найголовніше правильно розрахувати час під час іспиту. Адже більшість просто не встигає перенести відповіді із чернетки та втрачає бали. Тестування з української мови й літератури відбудеться вже 23 травня. Тож на підготовку залишилося вже менше двох місяців. 

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      До того ж ці та інші поради молоді допоможуть покращити знання з української старшому поколінню. Особливо це допоможе чиновникам, яких незабаром можуть зобов'язати складати спеціальні тести. Цю норму прописали в законопроекті Про мову. Його вже ухвалили в першому читанні і нині досліджують експерти. 

      Відео з ютуб-каналу Ніни:

       

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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України ЗНО Освіта Українська мова
      Джерело: 24 канал
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