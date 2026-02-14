Рютте раскрыл, какие важные "слова" услышал от пса Патрона
- В Мюнхене Марк Рютте поделился впечатлениями от встречи с украинским псом Патроном.
- Он также рассказал об общении с жителями Черниговщины, которые пострадали от российской оккупации.
Марк Рютте в Мюнхене поделился впечатлениями от своего визита в Черниговскую область. Там он пообщался с людьми, которые пострадали от российских обстрелов и встретился с известным украинским сапером джек-рассел-терьером Патроном.
О своей встрече с Патроном генсек НАТО рассказал на совместной с Владимиром Зеленским панели Мюнхенской конференции по безопасности.
Что сказал Рютте о встрече с Патроном?
Сначала генеральный секретарь объяснил присутствующим, что пес Патрон – это собака, которая на месте российских ударов выискивает взрывчатку. Рютте назвал всех спасателей, и конечно, солдат, героями. А потом добавил, что имел возможность взглянуть в глаза Патрону. Генсеку показалось, что пес ему сказал: "Мы никогда не сдадимся".
Рютте также пообщался с местными жителями, которые пережили оккупацию. Он говорил с людьми, которых захватчики удерживали в подвале школы. В маленьком помещении россияне держали 50 человек. 10 из них умерли.
Я смотрел в глаза тех людей, которые там были, и они говорили: нет, мы стойки, мы никогда не сдадимся,
– поделился опытом Рютте.
Рютте рассказывает о встрече с Патроном: смотрите видео
Какие заявления на Мюнхенской конференции сделал Рютте?
- Марк Рютте уже успел сделать ряд заявлений относительно России и обороны Европы. Он отметил, что Европа должна усиливать свои военные возможности и уже делает шаги в этом направлении.
- По словам Рютте, не стоит поддаваться российской пропаганде: несмотря на заявления Москвы об "огромных успехах", Россия несет значительные потери. В частности, в декабре 2025 года, по его данным, российские войска потеряли около 35 тысяч военных.
- Рютте образно отметил, что Россия пытается выглядеть "могучим медведем", но на самом деле является "садовой улиткой".
- Генсек также подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет получать мощную поддержку партнеров.