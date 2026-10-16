Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о поражении "Небо-У"

Боевая операция была проведена вблизи населенного пункта Магри, где противник и разместил дорогостоящее средство наблюдения. Уничтожение такого оборудования напрямую влияет на обороноспособность оккупантов в глубине их тыловых районов.

В районе объекта возник пожар.

Станция 55Ж6У "Небо-У" относится к классу дальнобойных трехкоординатных радаров метрового диапазона. Она предназначена для своевременного обнаружения и сопровождения самолетов, крылатых ракет, а также скоростных баллистических целей.

Стоимость комплекса – около 100 миллионов долларов.

В военном командовании подчеркнули, что нейтрализация подобных систем существенно снижает способность российской армии контролировать воздушное пространство. Системная работа по ликвидации ключевых военных объектов противника продолжается.

Напомним, что за прошедшие сутки Россия потеряла 6 самолетов, 15 боевых бронированных машин, 230 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 790 военнослужащих.