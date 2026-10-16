Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про ураження "Небо-У"

Бойову операцію реалізували поблизу населеного пункту Магри, де противник і розмістив дороговартісний засіб спостереження. Знешкодження такого обладнання безпосередньо впливає на обороноздатність окупантів у глибині їхніх тилових районів.

У районі об'єкта виникла пожежа.

Станція 55Ж6У "Небо-У" належить до класу далекобійних трикоординатних радарів метрового діапазону. Вона призначена для своєчасного виявлення та супроводу літаків, крилатих ракет, а також швидкісних балістичних цілей.

Вартість комплексу – близько 100 мільйонів доларів.

У військовому командуванні наголосили, що нейтралізація подібних систем істотно знижує спроможності російської армії контролювати повітряний простір. Системна робота з ліквідації ключових воєнних об'єктів ворога триває.

Нагадаємо, що за минулу добу Росія втратила 6 літаків, 15 бойових броньованих машин, 230 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а ще 1 790 військовослужбовців.